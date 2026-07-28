Incendio in ditta di pellami a Firenze, colonna di fumo visibile a chilometri di distanza: “Chiudete le finestre”

L’incendio sta interessando un capannone che ospita due aziende, la Jsette pellame e la Zeta pellami, nella zona dell’Osmannoro in via Pratese. Sul posto i vigili del fuoco.

Un incendio è scoppiato oggi, martedì 28 luglio, nei pressi di una fabbrica di pellami alla periferia di Firenze. C’è un’alta colonna di fumo nera visibile da gran parte della città e la raccomandazione da parte della sindaca di chiudere le finestre per precauzione e non respirare i fumi.

Sul luogo dell’incendio – il rogo sta interessando da questa mattina un capannone che ospita due aziende, la Jsette pellame e la Zeta pellami in via Pratese, nella zona dell'Osmannoro, al confine col Comune di Sesto Fiorentino – sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco con tre autobotti, un carro aria, un'autoscala.

L’incendio è scoppiato intorno alle 8 del mattino: la densa colonna di fumo che si è alzata è visibile a chilometri di distanza. Il rogo, a quanto si apprende, sta interessando il secondo piano dell'edificio, si tratterebbe di un deposito più che di locali dove viene effettuata la lavorazione ma ulteriori informazioni si potranno avere solo quando l'incendio sarà spento.

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Non si segnalano al momento feriti e sono ancora in fase di accertamento le cause del rogo. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto è arrivata anche la polizia locale per la gestione della viabilità ed è stato richiesto l’intervento preventivo dell’Arpat. Sul posto è presente anche un'ambulanza con i soccorritori per eventuali necessità dei vigili del fuoco.

"A seguito di un incendio che ha coinvolto un capannone industriale adibito a pelletteria in via Pratese, a Firenze, si invita la popolazione residente nelle immediate vicinanze a tenere chiuse le finestre e a non esporsi ai fumi, a scopo precauzionale, in attesa che gli organi tecnici preposti effettuino gli accertamenti del caso”, la raccomandazione della sindaca di Firenze Sara Funaro.