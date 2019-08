in foto: Immagine del rogo da Facebook (Comune di Faenza)

Un maxi incendio è scoppiato all'alba di questa mattina, venerdì 9 agosto, presso il magazzino Lotras in via Deruta, in zona industriale, alle porte di Faenza, in provincia di Ravenna. I vigili del fuoco sono ancora a lavoro per cercare di portare sotto controllo la situazione. Dai primi accertamenti sembra stia bruciando olio alimentare ma non vi è certezza, fanno sapere dall'amministrazione comunale, che consiglia ai cittadini "di uscire solo se necessario, chiudere le finestre", evitare attività sportive o avvicinarsi all'area interessata dal rogo. A preoccupare, infatti, è una lunga colonna di fumo nero che si è spirigonato dall'incendio, visibile anche dall'autostrada A14.

"Sarà necessario effettuare delle verifiche per quanto riguarda lo stato dell’aria, anche perché non si esclude che stia bruciando del materiale plastico", precisa una nota, cosa confermata anche dal sindaco di Faenza, Giovanni Malpezzi, che su Facebbok ha scritto: "L'acre fumo nero sprigionato dal rogo fa pensare stiano bruciando componenti e accessori auto in plastica stoccate nel magazzino". Il Centro Meteo Emilia Romagna ha anche aggiunto che "il personale Arpae è sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine, per effettuare le dovute verifiche, le quali saranno comunicate il prima possibile".

A seguito del rogo in corso in via Deruta è stata interrotta per qualche minuto la percorrenza sulla linea ferroviaria Faenza – Ravenna/Lavezzola. Trenitalia comunica che sono stati predisposti autobus sostitutivi. Indagini in corso per stabilire la natura dell'incendio.