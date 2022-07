Incendio Carso, chiusi 30 chilometri di autostrada: chiusa ferrovia ed evacuata barriera di Lisert L’incendio si è originato lungo la linea ferroviaria che unisce Trieste e Monfalcone, obbligando Rete Ferroviaria Italiana a interrompere i collegamenti. Evacuato il casello del Lisert.

Giornata nera per chi viaggia in autostrada lungo la penisola. Dopo la chiusura per incendio sull'A11, sulla diramazione Lucca-Viareggio, del tratto tra Massarosa e Lucca Ovest, per il medesimo motivo Autovie Venete, con Anas, Polstrada e Vigili del fuoco hanno disposto la chiusura del tratto autostradale Sistiana-Redipuglia in direzione Venezia ed evacuato il casello autostradale di Lisert sull'A4. Ne dà notizia la concessionaria autostradale. Si tratta di circa 30 chilometri di percorrenza tra A4 e raccordo.

Incendio Carso, chiusi 30 km di autostrada

Secondo una prima ricostruzione, l'incendio sembra essersi originato lungo la linea ferroviaria che unisce Trieste e Monfalcone, obbligando Rete Ferroviaria Italiana a interrompere i collegamenti. Successivamente il rogo si è esteso a una vasta area boschiva e sono presenti più roghi. La colonna di fumo è visibile da Gorizia.

Chiuso dunque tratto della A4 tra Redipuglia e Lisert in direzione Trieste. Uscita obbligatoria a Redipuglia e divieto di ingresso allo stesso casello in direzione Trieste. Interrotta anche la circolazione ferroviaria tra Monfalcone e Bivio d'Aurisina. Difficili i collegamenti attraverso il servizio sostitutivo con bus. Per fronteggiare l'incendio è stato richiesto anche l'intervento dei canadair.

Il casello di Lisert sull'A4 è stato evacuato

Sul posto erano rimasti 5 operatori nella speranza che le fiamme sul Carso potessero essere domate e venisse ripristinata la circolazione, ma l'avvicinarsi del rogo alle strutture – distante non più di 200 metri – ha consigliato le autorità di procedere con l'allontanamento immediato e la messa in sicurezza degli addetti. In zona stanno operando elicotteri dei Vigili del

fuoco e Canadair. I focolai sono almeno quattro. Ancora ignote le cause.