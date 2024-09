In strada nudo come pegno per l’addio al celibato, turista linciato a Nardò e mandato in ospedale È accaduto nel centro della cittadina in provincia di Lecce dove un 29enne turista australiano è stato preso a bastonate da un nutrito gruppo di giovani locali nella frequentatissima piazza delle Erbe e costretto alle cure ospedaliere dopo che si era messo a correre in strada nudo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Un momento goliardico dopo un addio al celibato a Nardò è finito con un vero e proprio linciaggio ai danni dello sposo, preso a bastonate in strada mandato in ospedale. È accaduto venerdì scorso nel centro della cittadina in provincia di Lecce dove un 29enne turista australiano è stato preso a bastonate da un nutrito gruppo di giovani nella frequentatissima piazza delle Erbe e costretto alle cure ospedaliere.

La scena è stata immortalata anche in alcuni video circolati sui social che hanno registrato il momento goliardico e poi l'aggressione violenta. Protagonista del fatto un turista australiano di 29 anni che per una scommessa persa e un pegno da rispettare, complice l'alcol della sua festa di addio al celibato, si è denudato completamente mettendosi a correre in strada. La singolare scena, tra l'altro avvenuta sotto la pioggia battente, è stata accolta inizialmente con fischi e applausi goliardici da alcuni presenti in piazza e nelle stradine del centro di Nardò. Ben presto però la corsa si è tramutata in una linciaggio vero e proprio.

Ad un certo punto, infatti, la scena ha provocato una reazione violenta da parte di un gruppo di circa una ventina di giovani del posto che hanno affrontato lo sposo. Il giovane è stato accerchiato, insultato e colpito ripetutamente prima a mani nude e poi bastonato con le gambe di alcuni tavolini prelevate dai locali circostanti. Colpi durissimi che hanno ferito il turista che è stato poi soccorso dal personale sanitario e portato in ospedale.

Fortunatamente nessuna ferita grave e dopo le medicazioni del caso, lo sposo è stato dimesso. Sull'episodio stanno indagando ora gli agenti del commissariato di Nardò che stanno ricostruendo l’accaduto per identificare i responsabili che dopo l'aggressione si sono dileguati.