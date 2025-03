video suggerito

Addio al nubilato da incubo, sconosciuto prende a pugni la sposa e la manda in ospedale: "Uno shock" Il brutale episodio ha avuto come scenario le strade di Dallas, in Usa, dove la giovane sposa stava concludendo una serata con le amiche. Un uomo mai visto prima l'ha picchiata senza motivo provocandole diverse lesioni prima di scappare.

A cura di Antonio Palma

"Una cosa difficile da credere, è stato semplicemente scioccante" non trova altre parole la 27enne statunitense Canada Rinaldi, vittima di un'aggressione tanto brutale quanto assurda e inattesa mentre festeggiava il suo addio al nubilato in Texas. Mentre era con le amiche, infatti, la futura sposa dell'Oklahoma è stata aggredita alle spalle da un uomo completamente sconosciuto e non ancora identificato che l'ha presa a pugni provocandole diverse lesioni.

Il brutale episodio raccontato dai media americani ha avuto come scenario le strade di Dallas dove la giovane sposa stava concludendo una serata domenica scorsa in compagnia di damigelle e amiche di vecchia data. Una festa tra locali della zona per dire addio alla vecchia vita e per salutare l'arrivo di un nuovo percorso di coppia col matrimonio in programma tra due settimane.

La 27enne e le amiche erano uscite da un locale intorno alle 2 di notte e stavano aspettando un autista Uber lungo la strada di fronte quando è avvenuto il fatto. Proprio mentre si avvicinavano all'auto, un uomo è arrivato da dietro e le ha dato un violento pugno in faccia. L'aggressore ha colpito Rinaldi così forte da farla svenire e farla cadere a faccia in giù sul cemento.

Una delle sue damigelle ha cercato di respingere l'uomo prima di essere colpita a sua volta. L'aggressore si è poi dato alla fuga mentre la sposa veniva soccorsa prima dalle amiche e poi dai servizi di emergenza medica. La 27enne ha dichiarato di aver ripreso conoscenza mentre era in ambulanza, diretta all'ospedale. L'attacco le ha rotto il naso e le ha fatto saltare tre denti. Ha anche subito una commozione cerebrale e un occhio nero, e ha avuto bisogno di otto punti di sutura sul viso. Il dipartimento di polizia di Dallas ha dichiarato che sta indagando sull'aggressione, ma non ha ancora effettuato alcun arresto né identificato il sospettato.