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Incidente a Mykonos, Sara Ceccantini muore a 37 anni: era sull’isola con le amiche per il suo addio al nubilato

Sara Ceccantini, residente ad Arezzo e impiegata in un’importante azienda del Valdarno, è morta a seguito di un incidente stradale a Mykonos dove si trovava con le amiche per il suo addio al nubilato: indagini in corso.
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A cura di Ida Artiaco
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Tragedia a Mykonos, dove una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo e impiegata in un'importante azienda del Valdarno, è morta a seguito di un gravissimo incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato.

Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi con un coetaneo valdarnese: il matrimonio pare fosse stato fissato per il weekend del 20-21 giugno. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie. La conferma della tragedia è giunta nelle ultime ore anche nell'azienda in cui la donna lavorava, lo stabilimento Prada di Valvigna, nel comune di Terranuova, dove già dalla mattinata avevano iniziato a circolare le prime indiscrezioni.

L’azienda ha deciso di interrompere in anticipo la giornata lavorativa, un gesto simbolico per stringersi attorno ai colleghi e alla famiglia della donna. La donna lascia una figlia piccola. Da stabilire quando la salma potrà essere rimpatriata.

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Sul tragico incidente le autorità greche hanno aperto un fascicolo per l'ipotesi di reato di omicidio stradale. Sarebbero state due le auto coinvolte. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto su cui viaggiava la vittima si sarebbe scontrata con un altro veicolo che aveva invaso la carreggiata opposta. Nell'impatto una delle amiche che viaggiava con Ceccantini sarebbe rimasta gravemente ferita: attualmente la donna è ricoverata in un ospedale in Grecia.

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