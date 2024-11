In pronto soccorso i sanitari cercano di calmarlo ma il 16enne prende a pugni un infermiere: denunciato

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Un ragazzo di 16 anni è stato denunciato con l'accusa di lesioni in danno di personale medico dopo aver aggredito a pugni un infermiere del pronto soccorso a cui si era rivolto poco prima. L’ennesimo episodio di aggressione ai danni di personale sanitario è avvenuto al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dove l’operatore è stato poi soccorso dai colleghi, medicato e poi dimesso con una prognosi di tre giorni.

I fatti risalgono a domenica scorsa quando l’adolescente si era presentato all'ospedale in evidente stato di agitazione e alterazione psicofisica, probabilmente dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti. Qui era stato avvicinato da personale medico che aveva cercato di avvicinarlo per calmarlo durante l’attesa in sala. La presenza di medici e infermieri, però, ha causato l’effetto opposto. Il ragazzo infatti si è scagliato contro l’operatore sanitario, colpendo l’infermiere con un pugno al volto.

Fortunatamente l’intervento immediato del personale medico e infermieristico presente sul posto ha evitato che la situazione degenerasse. Mentre contenevano la situazione, però, i sanitari hanno allertato subito la centrale operativa del 112 che ha inviato sul posto una pattuglia della Sezione Radiomobile dei carabinieri.

Mentre l’infermiere veniva medicato, i militari hanno identificato il sedicenne e acquisito le testimonianze per ricostruire la vicenda. Per l’adolescente quindi è scattata la denuncia alla procura del tribunale dei minori di Bologna.

Purtroppo l’aggressione è solo l’ultima di una lunga serie di violenze contro il personale sanitario dell’ospedale di Reggio Emilia. All’inizio di ottobre un altro infermiere era stato aggredito con mani al collo da un giovane che prima aveva aggredito a parole atri operatori. Lo scorso aprile era toccato a una operatrice, tirata per i capelli, mentre a febbraio un medico era stato colpito con un violento calcio al braccio