In arrivo i primi scioperi di settembre: a rischio aerei, treni e trasporti pubblici dal 7 al 9 Una serie di scioperi e proteste interesseranno aerei, treni e mezzi pubblici locali dal 7 al 9 settembre con grossi disagi per chi si dovrà spostare e viaggiare. Aerei a rischio il 7 settembre, disagi per chi viaggia in treno l'8 settembre mentre stop al trasporto pubblico locale il 9 settembre.

A cura di Antonio Palma

Con l'inizio di settembre e il ritorno al lavoro tornano anche i primi scioperi nel trasporto pubblico. In particolare disagi attesi per chi viaggia dal 7 al 9 settembre a causa di una serie di proteste che interesseranno trasporto aereo, treni e mezzi pubblici locali, come si legge sul sito ufficiale del Ministero dei trasporti. Non mancheranno gli scioperi a livello locale. Anche oggi lunedì 2 settembre ad esempio è previsto uno sciopero di 4 ore della Società Amat di Palermo, il 5 settembre invece è in programma uno sciopero del trasporto merci e il 6 settembre uno sciopero ferroviario del personale RFI impianti e manutenzione.

Lo sciopero del trasporto aereo il 7 settembre

Il 7 settembre è in programma uno sciopero di 4 ore del trasporto aereo che coinvolgerà varie compagnie, lavoratori Enav di alcuni importanti scali e addetti delle società di pulizie e Handling di alcuni aeroporti come Fiumicino, Malpensa e Linate. Nel dettaglio, si ferma dalle 13 alle 17 il personale navigante della società Wizz air Malta limited e quello di ITA Airways ma anche gli addetti Geasar aeroporto di Olbia, gli addetti handling operanti presso gli aeroporti di Pisa e Firenze, personale Enav di Roma Fiumicino, addetti società airport global service aeroporto di Milano Malpensa e addetti a pulizie aeroporti di Milano linate e Malpensa.

Treni a rischio l'8 settembre per uno sciopero di macchinisti e capitreno

Uno sciopero di 24 ore di macchinisti e capitreno proclamato per l'8 settembre mette a rischio invece la circolazione dei treni domenica. Lo stop, previsto dalle 3.00 dell'8 settembre alle 2.00 del 9 settembre, è stato indetto da Usb Lavoro Privato per il personale imprese che svolgono attività ferroviaria di trasporto passeggeri e della società mercitalia rail, e dall'Assemblea nazionale pdm/pdb per il personale treni (macchinisti e capitreno) di Trenitalia, Trenitalia tper e mercitalia rail.

Dove scioperano i trasporti pubblici il 9 settembre

Il 9 settembre attesi invece una sfilza di scioperi del trasporto pubblico locale in diverse città e con modalità differenti. CGIL,CISL, UIL, CISAL, e UGL hanno indetto uno sciopero di 8 ore del personale delle aziende di trasporto pubblico locale in tutta Italia ma con modalità territoriali differenti. A Firenze si ferma anche il personale Gest per 24 ore per un protesta indetta da OSP COBAS che ha proclamato sciopero di 4 ore anche per AMTAB di Bari. Stop di 4 ore anche per il Personale Start di Ascoli Piceno mentre si fermano per 8 ore, dalle 8.30 alle 16.30, i dipendenti Cotral regione Lazio.