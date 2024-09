video suggerito

Sciopero aerei sabato 7 settembre 2024, orari e voli garantiti: trasporto a rischio per 4 ore Lo sciopero aereo di sabato 7 settembre 2024 coinvolgerà le compagnie aeree Ita Airways, che ha cancellato 18 voli, e Wizz Air ma anche il personale ENAV-Aeroporto di Fiumicino e gli addetti delle società di pulizie e Handling di alcuni scali. Orari e voli garantiti.

A cura di Antonio Palma

Per la giornata di domani, sabato 7 settembre 2024, è in programma uno sciopero del trasporto aereo che potrebbe causare ritardi, disagi e cancellazioni dei voli fino a 4 ore. Come annunciato, la protesta coinvolgerà le compagnie aeree Ita Airways e Wizz Air, i cui lavoratori si fermeranno dalle 13:00 alle 17:00, come si legge sul sito ufficiale del Ministero dei trasporti. Lo sciopero di domani però interesserà anche il personale di alcuni aeroporti visto che lo stop è stato indetto sia dai vari sindacati confederali come CGIL-CISL-UIL e UGL sia dai sindacati di base, come usb lavoro privato, e di categoria come Flai trasporti.

Sciopero dei voli il 7 settembre 2024, le motivazioni della protesta

Sono diverse le motivazione della protesta e dello sciopero dei voli del 7 settembre 2024. I lavoratori Ita protestano contro l'accordo del luglio scorso definito dalla Cisl incompleto e iniquo e "che penalizza tutti gli equipaggi che NON vengono impiegati per le direttrici su USA, Londra e Parigi, oltre che dannoso per la maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori della compagnia". Protestano per le condizioni di lavoro in peggioramento i lavoratori Global service dell'aeroporto di Milano Malpensae Wiz Air e il Personale ENAV APT Fiumicino.

Gli orari dello sciopero del trasporto aereo

Tutte le proteste di sabato 7 settembre nel settore aereo saranno di 4 ore con uno sciopero nel pomeriggio. Tutti i lavoratori interessati si fermeranno dalle 13.00 alle 17.00. Fa eccezione la protesta dei lavoratori Sussmann service e spd addetti a pulizie aeroporti di Milano Linate e Malpensa che si fermano dalle 12 alle 16.

L'elenco dei voli garantiti sabato 7 settembre 2024

Come comunica Enac, nell'arco delle quattro ore di sciopero aereo sono garanti diversi voli. Ecco l'elenco:

WMT 6550 VERONA (LIPX) CATANIA (LICC)

VLG 6864 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC)

VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ)

Medio Oriente

ITY 848 FIUMICINO (LIRF) JEDDAH (OEJN)

WMT 6227 MALPENSA (LIMC) KING ABDULAZIZ INTL. AIRPORT (OEJN)

MSR 792 FIUMICINO (LIRF) CAIRO (HECA)

UAE 098 FIUMICINO (LIRF) DUBAI (OMDB)

SVA 202 FIUMICINO (LIRF) JEDDAH (OEJN)

QTR 132 FIUMICINO (LIRF) DOHA HAMAD (OTHH)

RJA 102 FIUMICINO (LIRF) QUEEN ALIA (OJAI)

THY 1866 FIUMICINO (LIRF) INSTANBUL (LTFM)

Nord America

ITY 610 FIUMICINO (LIRF) NEW YORK (KJFK)

ACA 891 FIUMICINO (LIRF) TORONTO (CYYC)

DAL 231 FIUMICINO (LIRF) NEW YORK (KJFK)

TSC 309 FIUMICINO LIRF TORONTO CYYZ

WJA 033 FIUMICINO (LIRF) CALGARY (CYYC)

UAL 0506 FIUMICINO (LIRF) SAN FRANCISCO (KSFO)

Sub Continente Sub Asiatico

ITY 770 FIUMICINO (LIRF) DELHI (VIDP)

Sub area Giappone e Corea

ITY 792 FIUMICINO (LIRF) TOKYO HANEDA (RJTT)

Sud America

TAM 8121 FIUMICINO (LIRF) GUARULHOS (SBGR)

Africa

ITY 852 FIUMICINO (LIRF) ACCRA (DGAA)

La lista dei voli cancellati Ita Airways

Ita Airways invece comunica che a seguito della proclamazione dello sciopero di 4 ore (13.00-17.00) del personale ENAV- Aeroporto di Fiumicino previsto per la giornata di sabato 7 settembre 2024, potrebbero verificarsi alcune modifiche dell’operativo dei voli di ITA Airways. La Compagnia si è vista costretta a cancellare 18 voli nazionali programmati nella fascia oraria dello sciopero:

AZ 1269 ROMA FIUMICINO NAPOLI

AZ 1270 NAPOLI ROMA FIUMICINO

AZ 1318 BOLOGNA ROMA FIUMICINO

AZ 1319 ROMA FIUMICINO BOLOGNA

AZ 1360 TRIESTE ROMA FIUMICINO

AZ 1365 ROMA FIUMICINO TRIESTE

AZ 1386 GENOVA ROMA FIUMICINO

AZ 1395 ROMA FIUMICINO GENOVA

AZ 1417 ROMA FIUMICINO TORINO

AZ 1428 TORINO ROMA FIUMICINO

AZ 1462 VENEZIA ROMA FIUMICINO

AZ 1475 ROMA FIUMICINO VENEZIA

AZ 1677 ROMA FIUMICINO FIRENZE

AZ 1682 FIRENZE ROMA FIUMICINO

AZ 2032 ROMA FIUMICINO MILANO LINATE

AZ 2044 ROMA FIUMICINO MILANO LINATE

AZ 2071 MILANO LINATE ROMA FIUMICINO

AZ 2133 MILANO LINATE ROMA FIUMICINO

Come richiedere il rimborso per ritardi dei voli o cancellazioni

In caso di volo cancellato per lo sciopero aereo di domani 7 settembre 2024, le compagnie aeree devono fornire assistenza, proponendo un volo alternativo al passeggero, così come previsto dal Regolamento Comunitario. Chi subirà disagi e vedrà il proprio volo spostato o peggio annullato potrà chiedere il rimborso. Il regolamento Ce infatti stabilisce che lo sciopero non è una circostanza eccezionale e chi subisce disagi ha diritto a compensazione pecuniaria. In generale bisogna conservare il biglietto, che è la prova del contratto con la compagnia aerea, e poi redigere il cosiddetto modulo europeo, una sorta di format che tutte le compagnia devono mettere a disposizione del pubblico sulle proprie piattaforme.