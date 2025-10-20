Attualità
Imprevisto durante liposuzione in Turchia: Milena Mancini muore in ospedale dopo 20 giorni di agonia

La 56enne Milena Mancini, imprenditrice di Isola del Liri , è deceduta nelle scorse ore in un ospedale di Istanbul dove era stata ricoverata a causa di una improvvisa complicanza durante un intervento estetico di liposuzione in una clinica turca.
A cura di Antonio Palma
Lutto nel Frusinate per la tragica e prematura morte di Milena Mancini, imprenditrice di Isola del Liri deceduta nelle scorse ore in un ospedale di Istanbul dove era stata ricoverata a causa di una improvvisa complicanza durante un intervento estetico di liposuzione in una clinica turca. La cinquantaseienne è deceduta dopo oltre venti giorni di degenza nell'ospedale universitario di Istanbul dove era stata ricoverata in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva.

Secondo quanto ricostruito finora, la donna, che lascia anche due figlie, si era rivolta a una clinica privata specializzata nella città del Bosforo per una liposuzione ma durante l’intervento chirurgico qualcosa è andato storto. Un Imprevisto ha costretto i medici a bloccare tutto e a interrompere la procedura per rianimarla prima di disporre il suo trasferimento immediato all’ospedale pubblico, attrezzato per simili emergenze.

I famigliari in Italia erano stati avvertiti e fino all’ultimo hanno sperato potesse riprendersi almeno per riportarla a casa ma purtroppo Milena Macini non ce l’ha fatta ed è deceduta dopo oltre venti giorni di agonia senza mai più riprendere conoscenza. Una notizia che ha sconvolto amici e conoscenti, oltre ai familiari, suscitando sgomento nella città laziale dove risiedeva e in tutto il sorano, dove era molto conosciuta così come la sua famiglia.

Milena Mancini, agente immobiliare, infatti è figlia dell'industriale Alvaro Mancini, tra i fondatori e dirigente della Indexa SpA specializzata nella manutenzione e nei servizi industriali; la sorella è una biologa che insegna anche all'Università La Sapienza mentre l'altra sorella ha avuto una gelateria all'ingresso di Isola del Liri. Al momento non sono ancora noti i motivi dell’improvvisa complicanza né i tempidel rimpatrio della salma in Italia per i successivi funerali.

