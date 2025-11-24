Ilaria Borgato trovata morta in strada a Padova a 24 anni, disposta l’autopsia. Il papà: “Abbiamo chiesto aiuto”

Ilaria Borgato è stata trovata morta a Padova su un giaciglio di fortuna sotti i portici di piazza Gasparotto, vicino alla stazione. Ignote le cause e disposta l’autopsia. Il papà: “L’ho sempre detto che non sarebbe arrivata ai 25 anni”.

Ilaria Borgato.

Dramma a Padova, dove una ragazza di 24 anni, Ilaria Borgato, è stata trovata senza vita su un giaciglio di fortuna sotti i portici di piazza Gasparotto, vicino alla stazione. Ignote le cause della morte: si pensa ad una possibile overdose, dato il passato legato all'uso di droghe e alcol della ragazza, ma saranno solo i risultati dell'autopsia, disposta dal magistrato di turno, a chiarire tutti i dubbi e a rispondere alle domande dei genitori della giovane, originaria di Vigonza.

"Non solo non sappiamo niente della vicenda, ma non possiamo neanche vedere il suo corpo. Per tutti questi anni in cui lei ci ha fatto capire di non stare bene, l’abbiamo affidata alle mani di psicologi e specialisti. Loro l’hanno sempre lasciata andare via, quando lei si ribellava. Alla fine aveva preso l’abitudine di venire a Padova ed era entrata in questo nuovo giro di conoscenze. Lei aveva delle difficoltà, negli anni aveva cercato anche di togliersi la vita. Noi ci abbiamo provato in tutti i modi a salvarla ma purtroppo la notizia non ci ha colti di sorpresa, lasciandoci con un vuoto enorme", ha detto il papà della 24enne, come riporta Il Corriere della Sera.

Da circa 7 anni infatti, Ilaria ha combattuto contro droghe, alcol, tentati suicidi, ricoveri in psichiatria. Sempre il padre, questa volta al Gazzettino, ha aggiunto che quella della figlia era una morte annunciata: "L’ho sempre detto che non sarebbe arrivata ai 25 anni. Ci dicevano che è maggiorenne e che può fare e decidere da sola. Tuttavia, se una famiglia chiede aiuto non deve essere aiutata? Invece noi siamo stati abbandonati".

Il ritrovamento del corpo senza vita della ragazza è avvenuto venerdì sera. È stato notato da alcuni passanti tra alcuni giacigli di fortuna che il gruppo di frequentatori dell’area aveva disposto come letti per distendersi, per dormire. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno provato a rianimarla ma a nulla sono serviti i loro tentativi e ne hanno solo potuto dichiarare il decesso. Sul posto sono intervenuti gli uomini della questura che hanno da subito cominciato a ricostruire la vicenda, sentendo non solo il gruppo di persone con la quale la ventiquattrenne usciva abitualmente. Le indagini continuano.