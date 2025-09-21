“Il vostro conto corrente è stato hackerato”: coppia bolognese risponde ad un sms e perde quasi 300mila euro

Una coppia di pensionati bolognesi è stata truffata per un totale di 290mila euro dopo aver ricevuto un sms che li avvisava che il loro conto corrente era stato hackerato: “Importante allertare in maniera tempestiva le forze dell’ordine”.

Dalla ricezione di un sms alla perdita di circa 300mila euro è stato un attimo per una coppia di pensionati bolognesi. I due, infatti, hanno perso ben 290mila euro dopo aver risposto ad un messaggio che il marito ha ricevuto sul suo telefono e che lo avvisava che il loro conto corrente era stato hackerato.

Il pensionato, a quel punto, temendo di essere truffato, ha telefonato a un numero di cellulare indicato nell'sms iniziando a parlare con un certo "maresciallo Fabrizio", un finto appartenente alle forze dell'ordine che lo ha guidato nel trasferire denaro, per difendersi dagli hacker. Per tre volte i trasferimenti sono avvenuti dalla banca dell'uomo, l'ultima da quella della moglie, per circa 290mila euro in totale.

Quando il pensionato si è reso conto di essere stato truffato e ha informato i Carabinieri era passato qualche giorno, ormai troppo tardi per revocare i bonifici. L'Arma infatti sottolinea l'importanza del fattore tempo e dell'allertare tempestivamente le forze dell'ordine, anche per consentire all'autorità giudiziaria di emettere provvedimenti. Lo dimostra un caso che riguarda una 45enne italiana di Anzola Emilia, raggirata da una truffa simile partita da un messaggio ricevuto. Dopo aver versato 9.500 in un conto "più sicuro" per difendersi da una presunta frode, si è resa conta di quello che stava succedendo e ha presentato denuncia: è stato quindi eseguito un decreto urgente di sequestro deciso dalla Procura per recuperare la somma perduta.

"I due episodi – si legge in una nota dei carabinieri – dimostrano come i truffatori siano oggi in grado di sviluppare tecniche di raggiro sempre più articolate, sofisticate e insidiose, in grado di raggirare non solo le fasce più deboli ma chiunque utilizzi smartphone e conti online. È quindi necessario ribadire ancora una volta quanto sia importante allertare in maniera tempestiva le forze dell’ordine anche per consentire all’Autorità Giudiziaria l’emissione di mirati provvedimenti per bloccare le transazioni ed evitare che le truffe vengano portate a compimento".