Riace, aveva una penna-pistola funzionante nel salotto di casa: il proiettile era già inserito

La penna–pistola sequestrata a Reggio Calabria

Deteneva una penna-pistola perfettamente funzionante nel salotto di casa. Si tratta di una vera e propria arma, ma all'apparenza è totalmente uguale a una normale penna a sfera. Attirava ancora meno l'attenzione perché si trovava nel salotto di un'abitazione di Riace (Reggio Calabria), tra altri oggetti di uso comune.

Eppure, quell’oggetto così comune ha attirato l'attenzione dei Carabinieri di Riace e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Roccella Jonica durante una perquisizione domiciliare.Non si sono lasciati trarre in inganno dalle apparenze, scoprendo così che si trattava di una “penna-pistola”, "dotata di tutti quei meccanismi che la rendono identica, nel suo funzionamento, ad un’arma da fuoco", spiegano i militari. In un video, i Carabinieri mostrano il suo funzionamento e i piccoli proiettili che possono essere inseriti al suo interno senza destare sospetti.

È proprio quella sua semplicità a renderla tanto più pericolosa e, soprattutto, insidiosa: può essere infatti trasportata ed nascosta con pochissimi accorgimenti, sottraendola con facilità ai controlli.

I Carabinieri sono stati avvantaggiati dalla conoscenza pregressa di questo tipo di arma. Non è la prima arma clandestina di questo che tipo viene trovata nella stessa zona: appena pochi mesi fa, infatti, nel vicino Comune di Camini, sempre in provincia di Reggio Calabria, gli stessi militari si erano imbattuti in un altro manufatto. Anche a Camini il rinvenimento della penna-pistola ha fatto scattare le manette.

L’uomo, arrestato dai militari, dovrà ora spiegare come mai la custodisse insieme a diverse munizioni, una delle quali rinvenuta proprio all’interno dell’arma, apparentemente pronta ad essere utilizzata.