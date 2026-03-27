Attualità
Video thumbnail

Riace, aveva una penna-pistola funzionante nel salotto di casa: il proiettile era già inserito

In un video i Carabinieri mostrano la penna-pistola sequestrata a Riace (Reggio Calabria) durante una perquisizione. Non è la prima sequestrata nella stessa zona.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Maria Neve Iervolino
0 CONDIVISIONI
La penna–pistola sequestrata a Reggio Calabria
La penna–pistola sequestrata a Reggio Calabria

Deteneva una penna-pistola perfettamente funzionante nel salotto di casa. Si tratta di una vera e propria arma, ma all'apparenza è totalmente uguale a una normale penna a sfera. Attirava ancora meno l'attenzione perché si trovava nel salotto di un'abitazione di Riace (Reggio Calabria), tra altri oggetti di uso comune.

Eppure, quell’oggetto così comune ha attirato l'attenzione dei Carabinieri di Riace e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Roccella Jonica durante una perquisizione domiciliare.Non si sono lasciati trarre in inganno dalle apparenze, scoprendo così che si trattava di una “penna-pistola”, "dotata di tutti quei meccanismi che la rendono identica, nel suo funzionamento, ad un’arma da fuoco", spiegano i militari. In un video, i Carabinieri mostrano il suo funzionamento e i piccoli proiettili che possono essere inseriti al suo interno senza destare sospetti.

È proprio quella sua semplicità a renderla tanto più pericolosa e, soprattutto, insidiosa: può essere infatti trasportata ed nascosta con pochissimi accorgimenti, sottraendola con facilità ai controlli.

Leggi anche
Giovane ucciso a colpi di pistola ad Arezzo, arrestato 35enne: "Ha chiamato lui il 112, aveva con sé l'arma"

I Carabinieri sono stati avvantaggiati dalla conoscenza pregressa di questo tipo di arma. Non è la prima arma clandestina di questo che tipo viene trovata nella stessa zona: appena pochi mesi fa, infatti, nel vicino Comune di Camini, sempre in provincia di Reggio Calabria, gli stessi militari si erano imbattuti in un altro manufatto. Anche a Camini il rinvenimento della penna-pistola ha fatto scattare le manette.

L’uomo, arrestato dai militari, dovrà ora spiegare come mai la custodisse insieme a diverse munizioni, una delle quali rinvenuta proprio all’interno dell’arma, apparentemente pronta ad essere utilizzata.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
attacco
all'iran
Trump: "Bene la trattativa con Teheran, stop attacchi agli impianti energetici per 10 giorni"
L’Iran dopo 3 settimane di guerra, l’analista: "Decapitati vertici, ma il regime sa come sopravvivere"
La Iata avverte: l'aumento dei prezzi dei biglietti aerei “è inevitabile”
Il generale Shirreff: "Nella guerra all’Iran USA arroganti e senza strategia, l’Europa fa bene a starne fuori"
Benzina, biglietti aerei, frutta e verdura: dove stanno aumentando i prezzi
Mattarella annuncia: "Italia non entra in guerra, uso basi USA secondo accordi"
Perché è scoppiata ora la guerra
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views