Il vignettista Sergio Staino ricoverato in gravi condizioni

A cura di Gabriella Mazzeo

Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Torregalli di Firenze Sergio Staino, 82 anni, vignettista e disegnatore tra i più famosi d'Italia. Secondo quanto reso noto, Staino sarebbe in coma farmacologico.

Il disegnatore è conosciuto per essere stato il vignettista storico de "L'Unità", del quale è stato direttore per ben due volte. È lui il papà di Bobo, uno dei personaggi satirici più famosi d'Italia.

Chi è il disegnatore Sergio Staino

Nato e cresciuto a Piancastagnaio, in provincia di Siena, Staino si è laureato in architettura e per anni ha insegnato educazione tecnica presso vari licei della provincia di Firenze. Successivamente ha iniziato a dedicarsi ai fumetti, debuttando con Bobo, il personaggio che lo ha reso famoso. La prima vignetta con Bobo protagonista è stata pubblicata nel 1979 sulla rivista Linus diretta da Oreste Del Buono.

Il carattere satirico e sarcastico del personaggio lo ha presto portato a collaborare con quotidiani quali Il Messaggero e l'Unità. Nel 1986 ha fondato il settimanale satirico Tango e ha iniziato a collaborare con la Rai, per la quale ha realizzato il programma Cielito lindo. Nel 1989 ha lavorato alla sceneggiatura del film Cavalli si nasce e nel 1992 a quella di Non chiamarmi Omar, sviluppato a partire da un racconto di Atlan.

Nel 2007 ha realizzato Emme, supplemento settimanale de l'Unità, giornale per il quale non ha mai smesso di lavorare. Nel settembre 2016 è stata anche annunciata la sua nomina a direttore della testata in affiancamento ad Andrea Romano. Ha mantenuto la carica fino al 2017 quando, in seguito allo sciopero dei giornalisti del 1° aprile contro il piano di ridimensionamento del personale del 60%, ha deciso di rassegnare le dimissioni. Il 23 maggio Staino viene nominato nuovamente direttore e mantiene la carica fino alla definitiva chiusura del giornale.

Nel novembre del 2017 ha iniziato a collaborare con il quotidiano La Stampa per il quale pubblica "La striscia di Bobo". Nel 2018 ha iniziato a lavorare anche per il quotidiano Avvenire, realizzando una serie di vignette intitolate "Hello Jesus".

Il fumetto satirico Bobo

Bobo è un personaggio satirico protagonista di un'omonima serie di fumetti a strisce. Il protagonista, ispirato allo stesso Sergio Staino ma molto somigliante a Umberto Eco, commenta gli eventi della politica italiana e internazionale rivolgendo la sua attenzione alla sinistra italiana. Le sue vicende si svolgono generalmente in una sola striscia, ma altre volte occupano lo spazio di una vignetta o sono oggetto di inserti di più pagine (come per i funerali di Enrico Berlinguer).