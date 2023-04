Il Trentino non rinuncia ad abbattere l’orsa Jj4: “Procediamo con la cattura dell’animale” “La sentenza del Tar permette comunque di procedere alla ricerca e cattura dell’orsa” ha spiegato il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, commentando la decisione del Tar di Trento che ha sospeso l’ordinanza di abbattimento dell‘orsa Jj4.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Il Trentino non rinuncia ad abbattere Jj4 dopo la morte del runner Andrea Papi. Lo ha assicurato il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, commentando la decisione del Tar di Trento che ha sospeso l'ordinanza di abbattimento dell‘orsa Jj4, firmata dallo stesso Governatore. La Provincia ha annunciato che chiederà l'immediata revoca del decreto del tribunale amministrativo regionale attraverso i suoi legali e nel frattempo procederà alla cattura dell'animale

"Il decreto del Tar è sorprendente di fronte al decesso di una persona. Da parte nostra ciò che ci preoccupa è la sicurezza dei cittadini e le scelte fatte fino ad ora vanno in quella direzione" ha dichiarato Maurizio Fugatti oggi pomeriggio in conferenza stampa, al termine di un incontro con i sindaci della valle di Sole e gli esponenti della Comunità di valle per fare il punto sulla situazione dell'abbattimento degli orsi dopo la il decreto del Tar.

"Noi possiamo chiedere la revoca del decreto, fornendo le documentazione richieste che riteniamo di poter depositare entro lunedì prossimo" ha aggiunto il presidente della Provincia di Trento, ritenendo che tutta la documentazione aggiuntiva richiesta dal Tribunale come i referti medici sulla vittima e i risultati delle analisi che individuato l'orsa Jj4 come aggressore del runner siano "facilmente riscontrabili". "Questa sentenza permette comunque di procedere alla ricerca e cattura dell'orsa perché dice che il Corpo forestale può continuare il suo lavoro nel monitoraggio e cattura mentre vengono valutati i documenti" ha aggiunto Fugatti spiegando che l'orsa catturata sarà portata al Centro di recupero della fauna di Casteller. Quello che non si potrà fare per ora è abbattere l'orsa a vista.

Nei confronti dell'orsa ‘Jj4′ il governatore trentino Maurizio Fugatti aveva ordinato cattura ed abbattimento dopo l'aggressione mortale nei confronti del runner trentino Andrea Papi. Una misura alla quale si è chiaramente opposta la Lav: l’associazione italiana impegnata nella tutela degli animali ha infatti ufficializzato allo stesso Fugatti e al Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin “la disponibilità a trasferire immediatamente ‘Jj4’ in un rifugio sicuro”.