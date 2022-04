Il significato della Luna Piena in Bilancia di sabato 16 aprile 2022: voglia di chiarezza e sincerità La Luna piena in Bilancia di sabato 16 aprile 2022 porterà grande chiarezza, anche qualora fosse il risultato di rivelazioni forti. La voglia di sincerità, espressione chiara e veritiera, è fortissima. Ecco gli effetti di questa luna piena su tutti i segni zodiacali!

Sabato 16 aprile 2022 ci sarà la Luna piena in Bilancia. Intorno alle 21:00 (in Italia) il Sole e la Luna si fronteggeranno perfettamente trovandosi nella posizione più lontana possibile tra loro all'interno del cerchio dello Zodiaco. La Luna in Bilancia e il Sole in Ariete a 26 gradi dei due segni zodiacali.

La Bilancia è un segno zodiacale femminile, dominato da Venere, quindi armonioso e giusto, accudente e attento, affidabile e protettivo. Per questo la Luna, un elemento femminile, in Bilancia si trova molto bene. In compenso il Sole, elemento maschile, si trova bene in Ariete, segno maschile dominato da Marte. Quindi Sole e Luna sono forti nei due segni, un vero scontro tra aggressività e introspezione, tra attacco (Sole in Ariete) e accoglienza paziente (Luna in Bilancia).

La Luna piena in Bilancia viene anche chiamata, dagli antichi, Luna della Rosa, in base a una specifica fioritura di questo periodo. Si chiama anche Luna del vento, dell'erba che germoglia e dell'ontano, sempre per motivi legati al ciclo della natura. Sarà una Luna che porta tensione ad Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno soprattutto della terza decade. Questi segni vivranno ancora più potentemente la forza di questa fase lunare così esplosiva e veritiera. Non dimentichiamo però che la Luna piena in Bilancia è un momento di grande chiarezza dove alla schiettezza del Sole in Ariete si aggiunge l'etica e la voglia di giustizia della Luna in Bilancia.

Cosa significa la Luna piena in Bilancia di sabato 16 aprile 2022

Se è vero che ogni Luna piena in Bilancia ha la caratteristica di far venire allo scoperto delle verità che vogliono chiarire delle situazioni complesse, è anche vero che ogni Luna piena in Bilancia avviene all'interno di uno specifico cielo con una specifica combinazione di pianeti. La Luna piena in Bilancia del 16 aprile 2022 sarà particolarmente dolce, sensibile e attenta, quindi le caratteristiche della Bilancia rispetto a quelle dell'Ariete (dove si trova il Sole) saranno amplificate.

In Italia la Luna si troverà nella dodicesima casa, settore astrologico legato al segno dei Pesci, mentre nei Pesci si trovano sia Venere sia Marte. I Pesci con la loro sensibilità, empatia e capacità di prendersi cura degli altri saranno ottimi per amplificare la forza femminile della Luna. Infine è ancora forte la congiunzione magica tra Giove e Nettuno a 24 gradi dei Pesci.

Gli effetti della luna piena in Bilancia su tutti i segni zodiacali

Se già normalmente la Luna piena stimola la nostra attività onirica (e per questo dovremmo digiunare e andare a letto presto), adesso grazie a tutti i pianeti in Pesci e con la Luna in dodicesima casa, i sogni sono particolarmente sollecitati. Prestiamo attenzione a questa grande facoltà del nostro subconscio di esprimersi attraverso i sogni!

Ariete

Senti una grande tensione e il subconscio, che in tutti i modi cerchi di zittire, viene a galla quando meno te lo aspetti.

Toro

Questa Luna ti vuole far sfoggiare un animo civettuolo e capriccioso ma molto femminile.

Gemelli

La confusione di questo periodo si enfatizza con la Luna piena ma è anche possibile che le risposte ai tuoi dubbi affiorino attraverso le emozioni prima che con i ragionamenti.

Cancro

Consiglio vivamente di prenderti due giorni di riposo e soprattutto di solitudine perché l'esperienza col tuo io profondo che puoi fare è davvero intima e magica.

Leone

Questa Luna piena può dare un messaggio di ordine ad un periodo in cui sei sommerso di pensieri di cambiamento.

Vergine

Non sei sicura di te in questo periodo e la Luna piena non fa che enfatizzare questa insicurezza.

Bilancia

Ascoltati perché questo è un momento di grande rivelazione.

Scorpione

Goditi la spiritualità magica di questi giorni… E per chi avesse velleità da streghetta sarebbe il momento giusto per metterle in atto.

Sagittario

Evita di esprimere pensieri, problematiche, progetti e anche qualsiasi altra cosa di compromettente.

Capricorno

C'è della tensione e non sai bene se esprimerla ululando come un licantropo o arrabbiandoti come un bufalo.

Acquario

Il bisogno di possedere e i brividi di gelosia saranno piuttosto potenti.

Pesci

Mettiti nella condizione di sognare perché è davvero per te il modo migliore per ritrovare un equilibrio in un momento di enorme sollecitazione sensoriale.

Cosa fare durante la luna piena in Bilancia di sabato 16 marzo 2022: riti e rituali