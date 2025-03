Il Rosario per Papa Francesco da oggi cambia orario e luogo: dove si terrà e a che ora

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Novità in Vaticano dove da oggi lunedì 10 marzo cambiano orari e luogo dei rosari per Papa Francesco, che rimane ricoverato al Gemelli di Roma per una polmonite blaterale. Come comunicato dalla Santa Sede, infatti, questa settimana l’appuntamento giornaliero con i fedeli subirà una modifica sostanziale sia di orari che luoghi con lo stop a Piazza San Pietro in favore di un luogo al chiuso. Si tratterà però solo di un cambiamento temporaneo.

Da lunedì la recita serale del rosario per la salute di Papa Francesco sarà anticipata alle 18, tre ora prima del consueto, e si terra nell’Aula Paolo VI, sempre in Vaticano, ma all’interno e senza la presenza dei fedeli. L'appuntamento sarà dunque dopo la recita dei Vespri e dopo la Meditazione degli Esercizi Spirituali.

Chi desidera partecipare comunque a questo momento di preghiera può farlo online a distanza, visto che la cerimonia sarà trasmessa come di consueto in diretta sui canali social della stampa vaticana, ma anche sugli schermi in Piazza San Pietro per chi vorrà essere presente fisicamente in Vaticano.

Il cambiamento di orari e luogo della recita serale del Santo Rosario per la salute del Papa è avvenuta in concomitanza con l’inizio degli Esercizi Spirituali della Curia Romana per la Quaresima. Lo stesso Papa Francesco nel pomeriggio di domenica si è collegato in video per seguire proprio gli Esercizi spirituali con la Curia in Aula Paolo VI.

Il cambiamento di orari e luogo per il Rosario sarò però solo momentaneo. Al termine degli Esercizi Spirituali, venerdì 14 marzo, la preghiera comunitaria per il pontefice infatti riprenderà in una modalità rinnovata.

Per la giornata di lunedì a guidare la preghiera è il cardinale Kevin Farrell, Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. Il Rosaio per Papa Francesco, avviato dopo il ricovero del Pontefice del 14 febbraio scorso, rappresenta un momento di raccoglimento e preghiera e “un momento di silenzio e discernimento per i collaboratori del Santo Padre, i quali si uniscono in uno spirito di riflessione e di ascolto della Parola di Dio, continuando a pregare per la sua salute” spiegano dal Vaticano.