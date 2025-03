Papa Francesco in lieve miglioramento: “Si è collegato in video per esercizi spirituali con la Curia”

video suggerito

A cura di Giulia Casula

Le condizioni di Papa Francesco sono in lieve miglioramento anche se il quadro resta complesso. Lo rende noto la Sala Stampa Vaticana che ha aggiunto che nel pomeriggio di oggi, Bergoglio si è collegato in video per seguire gli Esercizi spirituali della Quaresima con la Curia in Aula Paolo VI. Stamane ha anche partecipato alla messa.

Il video collegamento dal Gemelli ha consentito al Pontefice di seguire gli Esercizi senza essere visto. Alcuni giorni fa, Papa Francesco aveva diffuso un audio per ringraziare i fedeli che, in piazza San Pietro, pregavano per la sua salute. Per quanto riguarda le condizioni cliniche di papa Francesco, al 24esimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli, i medici non hanno emesso un bollettino di aggiornamento, che è atteso per domani. Dalle fonti vaticane si apprende che prosegue la situazione di stabilità, con lievi e graduali miglioramenti, all'interno di un quadro complesso. Al momento non risulta che ci siano state decisioni sullo scioglimento della prognosi, che resta riservata.

Oggi il consueto aggiornamento mattutino aveva fatto sapere che Bergoglio aveva passato una notte serena. "La notte è stata tranquilla, il Papa riposa", aveva fatto sapere la sala stampa. Attualmente il Papa è sottoposto a ventilazione alternata e riceve ossigenazione ad alti flussi. In particolare la notte, per favorire il sonno, i medici hanno disposto la ventilazione meccanica non invasiva, basata sull'uso di una maschera per l'ossigeno che copre naso e bocca.

Quanto alle indiscrezioni secondo cui nella residenza di Santa Marta, in Vaticano, sarebbero in corso dei lavori per preparare l'abitazione alle eventuali dimissioni dal Gemelli, questa mattina fonti vaticane hanno smentito. "Allo stato attuale non risultano modifiche in corso a casa Santa Marta", hanno fatto sapere.