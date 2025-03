video suggerito

Papa Francesco, le condizioni di salute sono stabili: "Notte tranquilla, ha riposato", come sta oggi 9 marzo Secondo l'ultimo bollettino della Santa Sede sulle condizioni di salute di Papa Francesco, Bergoglio ha trascorso una notte tranquilla ed è riuscito a riposare. Oggi seguirà gli esercizi spirituali in comunione spirituale con la Curia Romana.

A cura di Davide Falcioni

"La notte è stata tranquilla, il Papa riposa". Lo ha comunicato la Sala stampa della Santa Sede questa mattina, domenica 9 marzo, nel quotidiano bollettino di aggiornamento sulle condizioni di salute del Santo Padre, ricoverato da 24 giorni al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una polmonite bilaterale. La prognosi, spiega il Vaticano, resta comunque riservata.

Stasera con molte probabilità i medici non emetteranno il bollettino medico, ma dovrebbero diramarlo lunedì sera. Nel tardo pomeriggio a ogni modo la Sala stampa vaticana fornirà un aggiornamento sulla giornata del Pontefice.

Anche nella giornata di ieri il bollettino della sala Stampa vaticana aveva riferito di un Papa le cui condizioni di salute sono in miglioramento, a dimostrazione di "una buona risposta alla terapia". Il Santo Padre è sempre rimasto apiretico. Sono migliorati gli scambi gassosi; gli esami ematochimici ed emocrocitometrici si sono confermati stabili. I medici, al fine di registrare anche nei prossimi giorni questi iniziali miglioramenti, prudenzialmente hanno deciso di mantenere la prognosi ancora riservata.

Ieri mattina il Santo Padre, dopo aver ricevuto l’Eucarestia, si era raccolto in preghiera all'interno della Cappellina dell'appartamento privato, mentre il pomeriggio aveva alternato il riposo alle attività lavorative. "Dopo l’ossigenazione ad alti flussi con le cannule nasali di giorno", Bergoglio era passato, nella notte, alla ventilazione meccanica non invasiva.

Nella mattinata di oggi, durante la Messa in piazza San Pietro, per il Giubileo del mondo del Volontariato, il cardinale Michael Czerny leggerà l’omelia del Pontefice, mentre l’Angelus sarà diffuso come le scorse domeniche. Nel pomeriggio, Francesco seguirà gli esercizi spirituali – che iniziano nell'Aula Paolo VI, in Vaticano – in comunione spirituale con la Curia Romana.

Papa Bergoglio è ricoverato da 24 giorni al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una seria polmonite bilaterale.