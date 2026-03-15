Leone XIV ora vive al Palazzo apostolico: ha ristrutturato l’Appartamento dei Papi che Francesco non aveva voluto

Il Papa torna a vivere nel Palazzo Apostolico a distanza di 13 anni dall’ultima volta di un Pontefice. Leone XIV ha preso possesso dell’appartamento in Vaticano: il suo predecessore Francesco, mosso dal desiderio di uno stile di vita più semplice e comunitario, viveva a Santa Marta.

L’Appartamento dei Papi al Palazzo apostolico era libero ormai dai tempi di Benedetto XVI, dato che il successore di Ratzinger, papa Francesco, aveva fatto una scelta diversa vivendo a Casa Santa Marta, mosso dal desiderio di uno stile di vita più semplice e comunitario. Ma ora la luce nell’Appartamento dei Papi torna ad accendersi con Leone XIV.

Il Pontefice americano infatti si è trasferito ieri al Palazzo apostolico e per la prima volta questa sera è tornata a vedersi la luce dalla finestra dello studio dell’appartamento nella terza loggia che dà su piazza San Pietro. Una luce che si è accesa al ritorno di Leone dalla visita alla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a ponte Mammolo e si è spenta poco dopo. Come ha comunicato anche ufficialmente il Vaticano, papa Leone XIV ha preso possesso dell’appartamento nel Palazzo apostolico ieri pomeriggio trasferendosi con i suoi più stretti collaboratori.

Finora Prevost era rimasto a vivere nel palazzo del Sant'Uffizio, ovvero il suo alloggio quando era prefetto del Dicastero per i Vescovi. Far tornare il Papa a vivere nel Palazzo apostolico dopo la scelta diversa di Bergoglio era stata una “richiesta” del Conclave dello scorso anno: c’era chi chiedeva un ritorno alla “normalità” del Pontefice in quel palazzo e così, praticamente subito dopo l’elezione del successore di papa Francesco, era iniziata la ristrutturazione dell’appartamento.

Eletto l’8 maggio, solo pochi giorni dopo Leone XIV aveva rimosso i sigilli apposti il 21 aprile in seguito alla morte di Francesco. Diversi gli spazi a disposizione del Papa nell’appartamento, tra questi lo studio privato da cui il Santo Padre si affaccia per l'Angelus la domenica, la Biblioteca e una piccola cappella. Inoltre Leone, che è un amante dello sport, avrebbe a disposizione nel Palazzo apostolico una palestra.

Dopo la storica rinuncia di Benedetto XVI, il 28 febbraio 2013, gli appartamenti erano stati chiusi secondo le procedure previste durante la sede vacante e poi papa Francesco, con una scelta senza precedenti nell'epoca contemporanea, aveva deciso di continuare a vivere a Casa Santa Marta, utilizzata abitualmente per ospitare sacerdoti e cardinali durante il Conclave. Una decisione che aveva lasciato quindi l'appartamento della Terza Loggia senza un residente stabile per più di dodici anni. Fino, appunto, a ieri pomeriggio.