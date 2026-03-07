Ora legale 2026 a marzo, quando cambia l’orario e perchè in Italia spostiamo ancora le lancette

Con l’arrivo della primavera torna anche il cambio dell’ora. Nel 2026 l’ora legale scatterà nella notte tra il 28 e il 29 marzo, quando le lancette andranno spostate avanti di un’ora. Nonostante il dibattito sulla sua abolizione, il sistema resta in vigore. E non è vero che arrivi prima: cambia sempre l’ultima domenica di marzo.

Ogni anno, con l’avvicinarsi della primavera, torna la stessa domanda: quando cambia l’ora? Nel 2026 il passaggio all’ora legale avverrà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, quando alle 2:00 le lancette dovranno essere spostate avanti di un’ora, passando direttamente alle 3:00. Questo significa un’ora di sonno in meno, ma anche giornate che sembreranno subito più lunghe grazie alla maggiore luce serale.

Il cambio dell’ora continua a essere adottato in Italia e nella maggior parte dei Paesi europei, anche se da anni esiste un dibattito sulla possibilità di abolirlo. L’Unione Europea aveva discusso una riforma già nel 2019, lasciando ai singoli Stati la scelta tra mantenere permanentemente l’ora solare o quella legale, ma la decisione non è mai stata concretizzata e il sistema attuale è rimasto invariato.

Con l’arrivo di marzo circola spesso anche l’idea che l’ora legale “arrivi prima del solito”. In realtà non è così: il cambio avviene sempre secondo una regola precisa, legata all’ultima domenica del mese. È il calendario che ogni anno fa sembrare la data più vicina o più lontana, ma il meccanismo resta identico.

Quando arriva l’ora legale a marzo 2026

Nel 2026 l’ora legale entrerà in vigore nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo. Alle 2:00 del mattino gli orologi dovranno essere spostati avanti di un’ora, segnando direttamente le 3:00. Questo passaggio riduce la notte di un’ora ma consente di avere più luce naturale nelle ore serali, una delle ragioni per cui il sistema è stato introdotto.

Per molti dispositivi il cambio avviene automaticamente. Smartphone, computer e orologi collegati a internet aggiornano l’orario senza bisogno di interventi manuali. Chi utilizza orologi analogici o apparecchi non connessi dovrà invece ricordarsi di spostare le lancette.

L’ora legale resterà in vigore per tutta la stagione calda, accompagnando primavera ed estate. Il ritorno all’ora solare è previsto per l’ultima domenica di ottobre, che nel 2026 cade il 25 ottobre: in quel caso alle 3:00 le lancette verranno riportate indietro alle 2:00, recuperando l’ora di sonno persa in primavera.

Il sistema è identico in quasi tutta l’Unione Europea, dove il cambio avviene nello stesso momento per evitare differenze tra Paesi vicini e garantire uniformità negli orari dei trasporti, dei mercati e delle comunicazioni.

Perché esiste ancora il cambio dell’ora e quando torna l’ora solare

L’ora legale nasce con un obiettivo molto concreto: sfruttare meglio la luce naturale durante i mesi più luminosi dell’anno. Spostando in avanti le lancette si riduce il tempo in cui è necessario accendere l’illuminazione artificiale nelle ore serali, con un risparmio energetico che storicamente è stato uno degli argomenti principali a favore di questo sistema.

Negli ultimi anni però il tema è tornato al centro del dibattito. Alcuni studi mettono in discussione l’entità reale del risparmio energetico, mentre una parte della comunità scientifica sottolinea che il cambio di orario può influire sui ritmi biologici, almeno nei giorni immediatamente successivi allo spostamento delle lancette.

Nel 2019 il Parlamento europeo aveva votato una proposta per eliminare il cambio stagionale, lasciando ai singoli Stati la scelta se mantenere tutto l’anno l’ora solare o quella legale. Il progetto però non è mai entrato in vigore e l’Unione Europea continua a seguire il sistema attuale.

Nel mondo esistono comunque diversi Paesi che non adottano più l’ora legale. In Europa, ad esempio, Russia, Turchia e Bielorussia hanno scelto di mantenere lo stesso orario per tutto l’anno. In molte altre parti del pianeta il cambio stagionale non viene utilizzato: la maggioranza dei Paesi africani e gran parte dell’Asia, infatti, non applicano l’ora legale, spesso perché la durata del giorno varia poco durante l’anno.

L’ora legale non arriva in anticipo: perché sembra così

Ogni anno, soprattutto sui social, circola l’idea che l’ora legale arrivi “in anticipo”. In realtà si tratta di un’impressione dovuta al calendario. La regola che stabilisce il cambio non è legata a una data fissa ma all’ultima domenica di marzo.

Questo significa che il passaggio può cadere in giorni diversi: talvolta molto vicino alla fine del mese, altre volte già nella terza decade di marzo. Nel 2026, ad esempio, l’ultima domenica cade il 29 marzo, mentre in altri anni può capitare il 30 o il 31.

Quando il cambio avviene prima del 30 o del 31 marzo si ha la sensazione che l’ora legale sia stata anticipata. In realtà il meccanismo è identico da decenni e segue sempre lo stesso criterio.

Lo stesso principio vale per il ritorno all’ora solare, che avviene l’ultima domenica di ottobre. Anche in quel caso la data può oscillare di qualche giorno a seconda di come cade il calendario, ma la regola rimane invariata. Proprio questa scelta permette di mantenere una certa coerenza nel sistema europeo e di evitare modifiche frequenti alle abitudini quotidiane.