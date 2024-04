video suggerito

Il robot medico Hugo che ha permesso di asportare due tumori maligni in una sola operazione a Bologna Grazie alle braccia robotiche di Hugo, i medici dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna sono riusciti ad asportare completamente 2 tumori maligni in un paziente in una sola operazione chirurgica. "Meno traumi per il paziente e, di conseguenza, una ripresa più rapida" spiegano i medici.

A cura di Antonio Palma

Prima il rene, poi il colon, grazie alle braccia di un robot i medici dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna sono riusciti ad asportare completamente 2 tumori maligni in un paziente in una sola operazione chirurgica. Un intervento innovativo realizzato grazie alle braccia robotiche di Hugo, un robot inserito lo scorso anno tra gli strumenti innovativi a disposizione dell'equipe di Chirurgia dell’IRCCS. L’innovativa operazione chirurgica ha permesso di asportare radicalmente due carcinomi, rispettivamente nel rene sinistro e nel colon destro, in un paziente marchigiano di 75 anni ed è perfettamente riuscita.

L'asportazione contemporanea dei due due tumori ha permesso di accorciare i tempi di intervento e di ridurre l’invasività della procedura e quindi di ridurre i traumi nel paziente e al contempo gli ha dato la possibilità di ristabilirsi prima. “Meno traumi per il paziente e, di conseguenza, una ripresa più rapida” così infatti il Prof. Matteo Rottoli, uno degli specialisti che ha guidato l'equipe medica, spiega i vantaggi della tecnica con la nuova piattaforma robotica di Medtronic.

“Grazie alla versatilità, alla maggior comodità e ai costi più contenuti della piattaforma gli interventi che possono essere eseguiti con il robot sono in continuo aumento”, ha spiegato invece il Prof. Riccardo Schiavina, specialista in Urologia che ha partecipato all'operazione, aggiungendo: "Inoltre grazie alla consolle aperta il nuovo robot consente di aumentare la possibilità di fare formazione in ambito chirurgico poiché più chirurghi hanno accesso allo schermo 3D e possono passare agevolmente gli strumenti per l’insegnamento dei vari passaggi dell’intervento”.

Le equipe chirurgiche guidate dai professori Matteo Rottoli e Riccardo Schiavina sono riuscite ad asportare il rene sinistro (interessato da un carcinoma renale papillare) e il colon destro (adenocarcinoma) nel corso della stessa seduta operatoria proprio grazie alla flessibilità e alla precisione fornita dal robot Hugo. Per quanto riguarda il paziente 75enne, gli è stato rimosso anche un terzo tumore maligno. Oltre ai due carcinomi rimossi con la chirurgia robotica, infatti, un polipo cancerizzato situato nella parte sinistra del colon è stato asportato a tutto spessore tramite chirurgia endoscopica dal dott. Marco Bisello.

“Hugo” è approdato lo scorso anno a Bologna ma all’interno di un trend già ben definito, affiancando il robot chirurgico “Da Vinci” – operativo al Sant’Orsola dal 2015 – e il “Da Vinci XI” utilizzato presso l’Ospedale Maggiore dalla Chirurgia Toracica e dalla Chirurgia Generale dell’IRCCS.

Come spiegano dall'ospedale bolognese, "il sistema “Hugo” si distingue per il fatto di avere una consolle aperta. Questa configurazione può migliorare la comunicazione tra il chirurgo ed il personale di sala e la sua capacità di controllare visivamente tutto quello che succede al tavolo operatorio. Le sue braccia, inoltre, sono attaccate a carrelli individuali che possono essere portati al tavolo operatorio separatamente".