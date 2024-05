video suggerito

"Il rientro di Chico Forti in Italia è imminente": potrebbe arrivare a Roma già nelle prossime ore Secondo indiscrezioni di Quarto Grado, il rientro di Chico Forti in Italia sarebbe imminente: "Potrebbe atterrare a Roma già nelle prossime ore". Poi verrà trasferito in carcere dove continuerà a scontare l'ergastolo.

A cura di Ida Artiaco

Dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti, il rientro di Chico Forti in Italia sarebbe imminente. È questa l'indiscrezione comunicata questa sera dalla redazione di Quarto Grado, nella puntata in onda su Rete 4.

Secondo quanto riferito in un documento che la trasmissione ha potuto visionare, Forti avrebbe lasciato mercoledì scorso il carcere di Miami dove era detenuto e sarebbe stato condotto verso il Dipartimento dell'immigrazione e delle dogane, il primo passaggio verso l'iter di rientro a casa in Italia. L'uomo potrebbe arrivare a Roma già nelle prossime ore, poi dopo l'atterraggio verrà condotto in carcere, dove continuerà a scontare la pena dell'ergastolo a cui è stato condannato, ma potrà vedere i suoi familiari.

Il rientro in Italia di Chico Forti era stato annunciato lo scorso marzo dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante una visita a Washington, ma la ma la svolta per il 65enne trentino è avvenuta con la conversione della condanna decisa nelle scorse settimane dalla corte d'Appello di Trento.

Si ricordi che Chico Forti è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Dale Pike, figlio di Anthony Pike, dal quale l'imprenditore trentino stava acquistando il Pikes Hotel, a Ibiza, avvenuto nel 1998. Il cadavere della vittima venne trovato con due proiettili nel cranio su una spiaggia in Florida, vicino ad un parcheggio dove lui stesso aveva chiesto a Forti di accompagnarlo, dopo averlo prelevato all'aeroporto. La condanna è arrivata nel 2000 senza possibilità di condizionale e Forti è stato rinchiuso nel Dade correctional institution di Florida City, vicino a Miami. Lui si è sempre dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario.