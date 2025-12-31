Chico Forti ottiene il permesso per lavorare fuori dal carcere: farà volontariato e insegnerà windsurf

Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia dà il via libera a Chico Forti per uscire fuori dal carcere: farà corsi da pizzaiolo, e volontariato con anziani e disabili.

Chico Forti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il caso di Chico Forti ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha accolto la domanda di Enrico "Chico" Forti per lavorare fuori dal carcere. Dopo una precedente richiesta di liberazione condizionale, respinta a settembre, ora Forti ottiene la possibilità di uscire dal carcere veronese di Montorio per frequentare un corso di formazione professionale per pizzaioli, fare volontariato con anziani e insegnare windsurf ai giovani con disabilità.

Forti è detenuto a Montorio dal maggio 2024, dopo aver trascorso più di 20 anni in carcere negli Stati Uniti, dove è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio del 42enne Dale Pike. A seguito di un accordo tra gli Stati Uniti e l'Italia, al 67enne trentino è stata concessa la possibilità di scontare la sua pena nel nostro Paese, possibilità che gli fu comunicata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Oggi, ottiene il permesso di fare attività fuori dal carcere, e tra quelle concesse c'è anche il windsurf, proprio lo sport di cui era campione e che portò al quiz televisivo Telemike nel 1990. Grazie alla somma vinta con la partecipazione al programma, due anni dopo si trasferì da Trento negli Stati Uniti.

Leggi anche Chico Forti chiede la liberazione condizionale: attesa decisione del Tribunale di Sorveglianza

In Florida continuò con il windsurf e divenne noto anche come organizzatore di eventi e nel campo degli investimenti immobiliari. Proprio nell'ambito della trattativa per l’acquisto del Pike Hotel di Ibiza sarebbe maturato l'omicidio di Dale, uno dei componenti della famiglia proprietaria della struttura spagnola.

Dale Pike fu trovato senza vita su una spiaggia di Miami e Forti venne condannato all'ergastolo senza condizionale. Accusa che però l'uomo ha sempre rigettato professandosi innocente. Il caso Chico Forti divide l'opinione pubblica e la politica, e sicuramente anche la notizia delle sue uscite dal carcare desterà la reazione di una parte della comunità.