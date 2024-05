video suggerito

Chico Forti scarcerato in Usa: rientro in Italia nelle prossime settimane Chico Forti è uscito dal carcere ed è ora trattenuto dall’Agenzia statunitense per l’immigrazione in attesa del trasferimento in Italia che potrebbe avvenire nelle prossime settimane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ultime notizie sul caso Chico Forti ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Chico Forti è stato scarcerato e tornerà in Italia nelle prossime settimane. La notizia arriva da Miami, in Usa, dove le autorità locali hanno trasferito il detenuto italiano dal carcere dove era rinchiuso in una cella dell'Agenzia statunitense per l'immigrazione. È il preludio al suo trasferimento in Italia che potrebbe avvenire nelle prossime settimane. Secondo una fonte vicina al 65enne trentino, infatti, i tempi sono stretti ed entro un mese Chico Forti potrebbe arrivare in Italia.

Altre fonti però sono più caute e ritengono che potrebbe volerci anche di più visto che la media di attesa per la consegna, dopo la sentenza italiana di riconoscimento di quella straniera, è di 4-5 mesi. L'arrivo di Chico Forti in Italia era stato preannunciato già a marzo scorso dopo l'autorizzazione al trasferimento annunciata dalla premier Giorgia Meloni, durante la sua visita a Washington, ma la svolta è avvenuta con la conversione della condanna decisa nelle scorse settimane dalla corte d'Appello di Trento.

Chico Forti ha lasciato il carcere di Miami ieri dopo l'udienza in cui il detenuto ha siglato l'accordo con il giudice federale statunitense per scontare il resto della pena in Italia. L'uomo, condannato all'ergastolo in Florida per l'omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio del 1998, dunque non è più formalmente detenuto in Usa. Il Florida Department of Correction ha preso atto dei documenti trasmessi dalla Corte d'Appello di Trento e ha disposto il suo rilascio consegnandolo all'agenzia statunitense per l'immigrazione in attesa del suo trasferimento nel nostro Paese.

Leggi anche Caso Chico Forti, a Trento oggi prima udienza per il rientro in Italia

Un omento atteso da anni da Chico Forti che sarò rinchiuso in un carcere italiano al suo rientro ma avrà la possibilità di vedere più spesso i suoi familiari come la madre. "In questi anni ci sono state tante false partenze, ma adesso è finita, è tutto reale. Lo so che non sarà breve. Lo so che anche in Italia dovrò stare in carcere, ma in Italia avrò mia madre vicina. La potrò riabbracciare, finalmente" aveva dichiarato nel marzo scorso dopo il primo annuncio.