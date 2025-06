Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto indagato per corruzione: “Non ho nulla da temere”

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

La Procura di Catanzaro ha emesso un avviso di garanzia, secondo quanto si apprende, nei confronti del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto: è indagato per corruzione. Lo ha riferito lo stesso Governatore in un video postato sui social, nel quale fa riferimento a un'inchiesta degli inquirenti che coinvolgerebbe anche altre persone.

Roberto Occhiuto in un video dice: "Non avrei mai pensato di dover condividere con voi una notizia di questo genere. Per la prima volta nella mia vita ho ricevuto un avviso di garanzia, mi dicono nell’ambito di un’inchiesta più ampia, che coinvolgerebbe più persone. Ho ricevuto un avviso di garanzia per corruzione. A me? Che in questi anni ho gestito la Regione con un rigore assoluto, che non ho fatto mai niente che si avvicinasse pure lontanamente a un’ipotesi di corruzione".

E poi aggiunge: "Essere iscritto nel registro degli indagati per me è come un'accusa di omicidio. È inverosimile pensare che io possa essere coinvolto in una cosa del genere". Infine tiene a precisare: "Ho chiesto di essere sentito al più presto, anche al buio, perché davvero non ho nulla da temere. Controllatemi tutto, indagate fino in fondo. In questi anni ho detto più volte che qui bisogna indagare sempre, senza sconti. Lo ribadisco anche adesso, da indagato".

In sua difesa è intervenuto subito il segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani: "Conosco Roberto Occhiuto da moltissimi anni. E' una persona perbene e onesta. Sono certo della sua innocenza, non ho alcun dubbio sulla sua estraneità ai fatti contestati. Sono convinto che l'esito delle indagini gli rendera' giustizia. Forza Roberto!".

Solidarietà anche da Maurizio Gasparri, capogruppo delo stesso partito al Senato: "Roberto Occhiuto è al di sopra di ogni possibile sospetto. Politico e amministratore di livello indiscutibile, fa bene a reagire con veemenza a contestazioni senza senso. Esigere chiarezza con rapidità. Gli onesti vanno valorizzati, non aggrediti".