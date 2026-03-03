Il podcast Scanner con Valerio Nicolosi diventa una Live: la prima puntata il 4 marzo

Il podcast Scanner di Valerio Nicolosi diventa (anche) una Live sul canale YouTube di Fanpage.it. Un ulteriore spazio di confronto e di approfondimento per capire i grandi temi in Italia e nel mondo!

Il podcast Scanner, condotto dal giornalista Valerio Nicolosi che ogni mattina racconta l'attualità dall'Italia e dal mondo, diventa una Live sul canale YouTube di Fanpage.it. Uno spazio ulteriore per capire quello che succede attorno a noi, approfondendo i temi con esperti ed esperte. E coinvolgendo voi, la nostra community!

Andremo in diretta ogni mercoledì alle ore 21.00, a partire dal prossimo 4 marzo! Sul nostro canale YouTube potrete fare domande a Valerio Nicolosi e ai suoi ospiti e, attraverso la nostra chat, intervenire nel dibattito e nel confronto.

Arriva Scanner Live!

Non preoccupatevi, il podcast Scanner continuerà a uscire ogni mattina alle ore 7.00, per tenervi aggiornati con la rassegna stampa dei principali quotidiani nazionali ed internazionali e con i commenti di esperti ed esperte. Scanner Live sarà un contenuto aggiuntivo, a cadenza settimanale, per approfondire di volta in volta un argomento su cui c'è bisogno di andare più a fondo. Di prenderci un ulteriore spazio di confronto, insieme a voi!

Ospiti e temi della prima puntata

Nella prima puntata parleremo di cosa sta succedendo nel Golfo dopo l'attacco degli Stati Uniti e Israele all'Iran. Cercheremo di capire cosa può succedere ora a Teheran, dove si dovrà nominare un successore di Ali Khamenei, la Guida Suprema uccisa nei raid missilistici. E proveremo ad analizzare il contesto regionale, che si sta infiammando con le rappresaglie iraniane verso obiettivi statunitensi in tantissimi Paesi di quell'area, dall'Arabia Saudita agli Emirati Arabi, il Qatar e molti altri. Lo faremo con Mattia Diletti, politologo ed esperto di Stati Uniti, e Alberto Negri, giornalista e inviato di guerra esperto di Medio Oriente.

Ci sarà anche Pegah Moshir Pour, scrittrice e attivista iraniana, che ci racconterà il contesto del Paese: con lei proveremo a capire i risvolti nella società iraniana, che da mesi scendeva in piazza a protestare contro il regime degli Ayatollah.

Parleremo della strategia della Casa Bianca e di Donald Trump, che continua a promettere che non assisteremo a una nuova guerra come quella in Iraq del 2003, anche se questa è la preoccupazione di molti esperti e commentatori. Ma anche di quanto rischia di allargarsi il conflitto regionale e qual è il ruolo dell'Europa, che ancora una volta appare ai margini.

Su Trump faremo anche dei ragionamenti in merito ai consensi che operazioni di questo tipo possono (o meno) portare, a pochi mesi dalle elezioni midterm. Impossibile, in questo senso, non menzionare gli Epstein files e l'impatto che questo caso sta avendo sul presidente anche nella sua base MAGA. Faremo il punto su tutta la vicenda con Giulia Paganelli, antropologa dei corpi. Insieme a Valerio Nicolosi proveremo a capire le storie dietro i milioni di files, così come l'impatto che questi stanno avendo sulla politica mondiale.

Ci sarà anche un ospite d'eccezione che ci porterà spunti di riflessione sulla Palestina e il futuro del Medio Oriente: lo storico Ilan Pappé ci parlerà del futuro di Israele, che secondo la sua analisi imploderà in poco più di 20 anni per via dell'isolamento e del radicalismo della politica israeliana e ragionerà sul futuro di tutto il Medio Oriente.

Quando e dove?

Vi aspettiamo, quindi, per la prima puntata di Scanner Live: ci vediamo sul nostro canale YouTube mercoledì 4 marzo alle ore 21.00. Anche tu puoi partecipare: puoi inviare a Valerio Nicolosi una domanda in formato audio o video al nostro numero WhatsApp dedicato +39 375 542 0067 oppure cliccando qui: https://wa.me/message/26XOFFTOPL3RI1



I messaggi ricevuti potranno essere selezionati, verificati, eventualmente editati e utilizzati per la realizzazione di contenuti sui canali di Fanpage.it/ Scanner e/o durante la diretta.

Ci vediamo in diretta!