“Il Papa emerito è lucido e vigile”, la nota ufficiale del Vaticano sulle condizioni di Benedetto XVI Il Papa emerito Benedetto XVI “è riuscito a riposare bene la notte scorsa ed è assolutamente lucido e vigile”, lo fanno sapere fonti ufficiali del Vaticano dopo le tante voci filtrate dal Monastero “Mater Ecclesiae”, dove risiede il pontefice emerito e dove gli vengono prestate le cure necessarie.

A cura di Antonio Palma

Papa Benedetto XVI “è assolutamente lucido e vigile”, nonostante le sue condizioni di salute permangono gravi. A chiarire come sta Papa Ratzinger è una breve dichiarazione dalla Santa Sede dopo le tante voci e informazioni che sono filtrate dal Monastero "Mater Ecclesiae", dove risiede il pontefice emerito e dove gli vengono prestate le cure necessarie.

"Il Papa emerito è riuscito a riposare bene la notte scorsa ed è assolutamente lucido e vigile” ha fatto sapere infatti il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.

"Pur restando gravi le sue condizioni, la situazione al momento è stabile" ha aggiunto Bruni, rispondendo alle domande dei giornalisti che affollavano il Vaticano.

Per Joseph Ratzinger, infatti, sono ore di apprensione e preoccupazioni in tutto il mondo dopo l’aggravarsi delle sue condizioni di salute annunciate ieri da Papa Francesco al termine dell'udienza generale nell'Aula Paolo VI in Vaticano.

Il campanello di allarme è arrivato quando il successore di Ratzinger ha chiesto "una preghiera speciale" per Benedetto XVI perché "molto ammalato". Poi era stato lo stesso Bruni a confermare l’aggravamento della situazione clinica del Papa emerito.

“Posso confermare che nelle ultime ore si è verificato un aggravamento dovuto all'avanzare dell'età. La situazione al momento resta sotto controllo, seguita costantemente dai medici” aveva detto il Direttore della Sala Stampa vaticana, spiegando che al termine della stessa udienza generale, Papa Francesco si è recato al monastero Mater Ecclesiae per visitare Benedetto XVI e pregare con lui.

Anche oggi, lasciando un aggiornamento sulla situazione di salute di Papa Ratzinger, Bruni ha ricordato che "Papa Francesco rinnova l’invito a pregare per lui e ad accompagnarlo in queste ore difficili”.

Joseph Ratzinger ha compiuto 95 anni il 16 aprile scorso e, con l’avanzare dell’età, era già stato costretto in sedia a rotelle per muoversi. Da tempo aveva rinunciato anche ad apparizioni pubbliche per i tanti acciacchi ed era già monitorato dai medici quando le sue condizioni sono peggiorate nella notte tra martedì e mercoledì.

L’annuncio è arrivato ieri da Bergoglio che era stato prontamente informato. “Facciamo una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa, chiedendo al Signore che lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine” ha dichiarato Francesco. Da allora Ratzinger rimane a letto assistito da medici e infermieri.