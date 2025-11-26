Attualità
video suggerito
video suggerito

Il mistero del camper abbandonato nella neve sul Gran Sasso: si cerca il conducente 44enne sparito da giorni

Si cerca l’automobilista 44enne di nazionalità polacca che il 19 novembre ha abbandonato il suo camper a Campo Imperatore, sul Gran Sasso. Le condizioni meteo avverse preoccupano i soccorritori, che hanno forzato lo sportello per cercare informazioni sul 44enne.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Gabriella Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Immagine

Nel piazzale di Campo Imperatore, sul Gran Sasso, è fermo da giorni un camper chiuso. Il veicolo è parcheggiato nella neve e di chi era alla guida non vi è alcuna traccia. Secondo le prime indagini, il proprietario del veicolo sarebbe un 44enne polacco del quale però non si hanno notizie dal 19 novembre. È questo a preoccupare maggiormente le autorità: si teme infatti che al 44enne possa essere accaduto qualcosa. L'allarme è scattato proprio quando alcuni alpinisti si sono avventurati nel parcheggio nonostante la funivia chiusa per manutenzione stagionale.

Il gruppo ha notato il veicolo fermo mentre le condizioni meteo peggioravano e per questo motivo, una volta tornati a valle, hanno lanciato l'allarme. Le nevicate nelle ultime 48 ore hanno reso l'accesso in quota difficile per molti mezzi e in queste condizioni, difficilmente un camper sarebbe riuscito a raggiungere il piazzale senza problemi. Probabilmente il camper si trova nel parcheggio da prima che iniziasse la perturbazioni. La circostanza sembrerebbe confermata dalle prime indagini.

La macchina dei soccorsi si è attivata nella giornata di lunedì nonostante le difficoltà: gli uomini del Soccorso alpino, della Guardia di finanza e dei vigili del fuoco, hanno potuto operare solo via terra a causa del vento e della visibilità ridotta. Gli elicotteri dei soccorritori non hanno dunque potuto alzarsi in volo per una perlustrazione, così come le ricognizioni con i droni.

Leggi anche
L'auto si ribalta e prende subito fuoco: muore a Cervasca la giovane Gaia Conte

I soccorritori hanno raggiunto i rifugi Duca degli Abruzzi e Garibaldi, ma non sono riusciti a mettersi sulla traccia del 44enne che sembra sparito nel nulla. Sul fronte delle verifiche si stanno muovendo i carabinieri di Assergi, mentre Soccorso alpino e Vigili del fuoco hanno infranto un finestrino del camper e forzato una delle portiere per capire cosa vi fosse all'interno del veicolo.

Nell'abitacolo hanno trovato un cellulare e il contratto di noleggio. Le telecamere di videosorveglianza del parcheggio mostrano il 44enne scendere dal camper nel pomeriggio di mercoledì 19 novembre insieme a due cani. L'uomo si è incamminato con i due animali, ma non è più tornato. È da quel giorno, secondo chi indaga, che il camper sarebbe fermo nel parcheggio. Le ricerche proseguiranno nei prossimi giorni, meteo permettendo.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
La nuova legge sul femminicidio: “Così si colma una lacuna che ha pesato per anni”
Il Femminicidio diventa reato autonomo, approvata la nuova legge all'unanimità: cosa cambia
Violenza sessuale, perché Lega, Forza Italia e FdI hanno bloccato il ddl sul consenso
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views