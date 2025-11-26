Il mistero del camper abbandonato nella neve sul Gran Sasso: si cerca il conducente 44enne sparito da giorni

Nel piazzale di Campo Imperatore, sul Gran Sasso, è fermo da giorni un camper chiuso. Il veicolo è parcheggiato nella neve e di chi era alla guida non vi è alcuna traccia. Secondo le prime indagini, il proprietario del veicolo sarebbe un 44enne polacco del quale però non si hanno notizie dal 19 novembre. È questo a preoccupare maggiormente le autorità: si teme infatti che al 44enne possa essere accaduto qualcosa. L'allarme è scattato proprio quando alcuni alpinisti si sono avventurati nel parcheggio nonostante la funivia chiusa per manutenzione stagionale.

Il gruppo ha notato il veicolo fermo mentre le condizioni meteo peggioravano e per questo motivo, una volta tornati a valle, hanno lanciato l'allarme. Le nevicate nelle ultime 48 ore hanno reso l'accesso in quota difficile per molti mezzi e in queste condizioni, difficilmente un camper sarebbe riuscito a raggiungere il piazzale senza problemi. Probabilmente il camper si trova nel parcheggio da prima che iniziasse la perturbazioni. La circostanza sembrerebbe confermata dalle prime indagini.

La macchina dei soccorsi si è attivata nella giornata di lunedì nonostante le difficoltà: gli uomini del Soccorso alpino, della Guardia di finanza e dei vigili del fuoco, hanno potuto operare solo via terra a causa del vento e della visibilità ridotta. Gli elicotteri dei soccorritori non hanno dunque potuto alzarsi in volo per una perlustrazione, così come le ricognizioni con i droni.

I soccorritori hanno raggiunto i rifugi Duca degli Abruzzi e Garibaldi, ma non sono riusciti a mettersi sulla traccia del 44enne che sembra sparito nel nulla. Sul fronte delle verifiche si stanno muovendo i carabinieri di Assergi, mentre Soccorso alpino e Vigili del fuoco hanno infranto un finestrino del camper e forzato una delle portiere per capire cosa vi fosse all'interno del veicolo.

Nell'abitacolo hanno trovato un cellulare e il contratto di noleggio. Le telecamere di videosorveglianza del parcheggio mostrano il 44enne scendere dal camper nel pomeriggio di mercoledì 19 novembre insieme a due cani. L'uomo si è incamminato con i due animali, ma non è più tornato. È da quel giorno, secondo chi indaga, che il camper sarebbe fermo nel parcheggio. Le ricerche proseguiranno nei prossimi giorni, meteo permettendo.