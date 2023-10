Il maltempo flagella il Nord Italia: dal Friuli all’Emilia allagamenti e frane, crolla ponte a Parma Dall’Emilia Romagna alla Liguria, passando per il Friuli Venezia Giulia, il maltempo con piogge e grandinate sta mettendo in ginocchio il Nord Italia: tra le situazioni più preoccupanti quella della provincia di Parma, dove un ponte è parzialmente crollato e un uomo risulta disperso.

A cura di Ida Artiaco

Il maltempo sta mettendo in ginocchio l'Italia Centro Settentrionale complice l'arrivo di un vortice che rovinerà la festa di Halloween e Ognissanti: dalle prime ore della giornata, piogge torrenziali si stanno abbattendo in particolare su Emilia Romagna, Liguria e Friuli Venezia Giulia, dove la Protezione civile ha diramato allerta meteo rossa e arancione per temporali, le scuole sono rimaste chiuse in molti comuni e già si contano i danni. Un uomo risulta disperso a Parma.

In Emilia Romagna straripa il Nure, crolla ponte sul Taro

La piena del fiume Nure.

Il maltempo che si è abbattuto nella notte sull'Emilia occidentale ha causato un rapido innalzamento dei torrenti sulla montagna piacentina. Il torrente Nure si è alzato di parecchio, straripando in alcuni punti a Farini e a Mareto. Anche nella zona di Ferriere si sono verificati degli allagamenti e piccole frane a causa dell'acqua che scende verso valle attraverso i boschi.

Tutta la situazione è costantemente monitorata dalla prefettura attraverso gli enti locali e i vigili del fuoco insieme ai carabinieri. A Parma un uomo risulta disperso da ieri nel fiume che attraversa la città. Era stato visto aggrappato ad un tronco del corso d'acqua La Parma, mentre oggi scuole chiuse in 19 Comuni della provincia per l’allerta maltempo: si tratta di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo val di Taro, Compiano, Corniglio, Fornovo, Langhirano, Lesignano Bagni, Monchio delle Corti, Palanzano, Solignano, Terenzo, Tizzano, Tornolo, Varano melegari, Varsi.

Un ponte sul Taro, a Ozzanello nel comune di Terenzo (Parma) è parzialmente crollato a causa della piena del fiume. Sul posto, per le verifiche, i tecnici della viabilità della Provincia di Parma. A cedere è stato un pilone dell'infrastruttura sovrastata dalla piena dell'acqua. Il fiume, che confluisce nel Taro, è straripato in vari punti tra cui le località di Pianelli e nella pianura di Respiccio. Il traffico veicolare è stato interrotto in vari altri punti della statale della Cisa.

Maltempo in Liguria, pioggia e grandine a Genova e su centro Levante

Allerta arancione in Liguria. Questa mattina il presidente della Regione, Giovanni Toti, in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, ha scritto che "un forte temporale con fulmini e grandinata si è abbattuto su Genova intorno alle 6,30 di questa mattina, causando alcuni allagamenti in Corso Italia e nel levante della città. È stato per ora l’episodio più violento di questa allerta meteo arancione, che da ieri sera interessa gran parte della Liguria. Poi la perturbazione si è spostata verso l'entroterra e il Levante ligure. Al momento, a parte alcuni interventi dei Vigili del fuoco, non si segnalano particolari danni o criticità".

Secondo i previsori di Arpal, il fronte della perturbazione si presenterà sul centro levante nel primo pomeriggio. L'allerta arancione permarrà fino alle 20 di oggi.

Allerta meteo arancione in Friuli Venezia Giulia, piogge intense e mareggiate

Situazione difficile anche in Friuli Venezia Giulia, dove la Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo arancione per la giornata di oggi e fino a martedì 31 ottobre e riguarda tutta la regione ad esclusione del capoluogo Trieste. Si sono verificate in mattinata mareggiate e acqua alta con piogge diffuse localmente intense o abbondanti, oltre a temporali e vento forte. Tuttavia, dal pomeriggio del 31 vi sarà una generale tendenza al miglioramento e in serata il vento sulla costa proverrà da nord-est moderato, con un aumento della pressione al suolo.

In Toscana alberi caduti e smottamenti tra Pisa e Massa

Maltempo anche in Toscana. "Nella notte ci sono stati alcuni interventi per alberi caduti sulla sede stradale e piccoli smottamenti a Pistoia, Massa Carrara e Lucca". Lo ha scritto sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, secondo il quale è "ancora in aumento il Magra a causa delle precipitazione a monte in Lunigiana, la portata a Pontremoli è quasi 400 metri cubi al secondo- ha aggiunto Giani-. È prevista un'intensificazione dei fenomeni dalle ore 18-19 di oggi fino alle prime ore della giornata di domani, a partire dalle aree di nord ovest della Toscana".