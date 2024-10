video suggerito

Il giallo della morte di Lucia Salcone, dall’autopsia emersa una ferita alla testa: oggi i funerali Nel corso dell’autopsia su Lucia Salcone sarebbe emersa la presenza di una ferita alla testa, ma non chiaro da cosa sarebbe stata causata. La donna di San Severo è morta in un incidente mentre era in auto col marito Ciro Caliendo, ora indagato per omicidio volontario. Il sospetto è che l’incidente sia una messinscena organizzata dall’uomo. Oggi i funerali. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lucia Salcone

Gli esami sul cadavere di Lucia Salcone, la donna di 47 anni di San Severo morta in un incidente stradale avvenuto il 27 settembre scorso mentre era a bordo di una Fiat 500 guidata dal marito 46enne Ciro Caliendo, avrebbero rivelato un colpo alla testa della donna. Non si può ancora dire con certezza se quella ferita sia stata provocata dall'incidente o in un momento precedente al sinistro e infatti per questo, dopo l’autopsia durata tre ore, sono stati disposti ulteriori esami.

Sarà anche necessario compiere esami tossicologici e accertamenti sul blocco cuore-polmoni per verificare se la donna abbia respirato i fumi sprigionatisi dal rogo dell'auto per accertare le cause del decesso. È stato inoltre conferito dalla Procura di Foggia l'incarico per eseguire una perizia tecnica sull'auto bruciata nell’incidente. La perizia inizierà il 9 ottobre e il risultato sarà consegnato entro 90 giorni.

Ciro Caliendo, il marito della vittima, risulta indagato con l’accusa di omicidio volontario: il sospetto è che l’incidente in cui è morta Salcone e lui è rimasto ferito sia stato solo una messinscena.

Caliendo è un imprenditore agricolo noto nella zona: nella sua ricostruzione ha raccontato che quella sera stava rientrando a casa con la moglie dopo una serata trascorsa con alcuni amici in pizzeria. Dopo aver subito un grosso furto di uva, aveva preso l'abitudine la sera tardi di passare dal suo fondo per un controllo. Quella sera ha fatto la stessa cosa con la moglie: insieme avrebbero raggiunto il fondo che si trova sulla strada di casa.

Un'auto che procedeva nel senso opposto di marcia con una sola luce di posizione avrebbe invaso la carreggiata, costringendolo a una manovra improvvisa e così sarebbe finito contro un albero. Dopo l'incidente è scoppiato un incendio a bordo e l'uomo avrebbe cercato disperatamente di salvare la moglie ustionandosi. Le fiamme avrebbero distrutto anche i loro cellulari, tanto che lui non avrebbe potuto chiamare tempestivamente i soccorsi.

Nei giorni scorsi, gli investigatori che indagano sul caso sono stati nella villetta in cui vivevano i coniugi e hanno controllato della documentazione inerente le loro proprietà.

Intanto è in programma oggi l’ultimo saluto alla 47enne: i funerali di Lucia Salcone si svolgeranno alle 15.30 nella cattedrale di San Severo. La famiglia della donna, tramite il loro legale, chiede solo di conoscere la verità su quanto accaduto.