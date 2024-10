video suggerito

Lucia Salcone morta in un incidente, indagato il marito: "Forse uccisa prima dello schianto" Secondo gli inquirenti, Ciro Caliendo potrebbe aver ucciso la moglie Lucia Salcone e causato l'incidente stradale per nascondere il femminicidio. L'uomo è attualmente indagato per omicidio volontario. L'avvocato: "Dinamica particolare, giusto che si indaghi, è a garanzia anche di Caliendo".

A cura di Gabriella Mazzeo

Lucia Salcone

Per la morte di Lucia Salcone, 47enne deceduta in un incidente stradale la notte tra il 27 e il 28 settembre scorso, è indagato il marito Ciro Caliendo con l'accusa di omicidio volontario. L'uomo era infatti alla guida della vettura sulla quale la donna viaggiava prima di uscire fuori strada e schiantarsi contro un albero. La macchina ha preso fuoco e la donna, incastrata tra le lamiere, è morta carbonizzata. Il marito è invece riuscito a salvarsi. La famiglia della 47enne è assistita dall'avvocato Michele Calvano. Nella giornata di oggi, 3 ottobre, sarà conferito l'incarico per l'autopsia e domani quello per la perizia tecnica sulla vettura.

Il legale di Caliendo ha sottolineato che i cellulari dei due coniugi sono rimasti distrutti nell'incidente e che non vi sono elementi certi sui quali basare i sospetti. "La procura di Foggia, come è giusto che sia in mancanza di elementi certi e in assenza di soccorsi tempestivi perché i telefoni di entrambi sono rimasti bruciati nel rogo dell'auto, ha ritenuto di dover indagare ulteriormente. Un atto dovuto che è garanzia anche per l'indagato" ha specificato.

La difesa di Caliendo è curata dall'avvocato Angelo Masucci. Le autorità ritengono le modalità con le quali sarebbe accaduto l'incidente sulla provinciale 13 tra San Severo e Castelnuovo della Daunia non sarebbero compatibili con una fatalità e per questo vogliono vederci chiaro.

Lucia Salcone e Ciro Caliendo

Il legale, che ha precisato che a carico dell'uomo non risultano pregresse denunce di maltrattamenti nei confronti della moglie, ha riferito la ricostruzione dell'incidente fatta dal suo assistito. Secondo l'avvocato, Caliendo era stato a cena in pizzeria con la moglie la sera dell'incidente. Con loro ci sarebbero stati anche gli amici della scuola di ballo e al rientro avrebbe portato la moglie a controllare uno dei fondi agricoli che gestiva dopo aver subìto nelle settimane scorse il furto di un importante carico di uva.

"La sua vettura è uscita di strada per evitare un'altra auto – ha affermato l'avvocato -. Lui è riuscito a salvarsi e ha tentato inutilmente di salvare la moglie, ma non ci è riuscito. L'autopsia è un atto importante per chiarire quanto abbiamo detto".

I fatti si sono svolti tra il 27 e il 28 settembre scorso. Per chi indaga, Salcone potrebbe essere morta prima ancora dello schianto e l'incidente sarebbe stato un modo per "coprire" il femminicidio. Su queste ipotesi, però, gli investigatori non si sbilanciano. La coppia era sposata dal 2001 e aveva due figli.