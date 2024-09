Auto finisce contro albero e si incendia: donna morta tra le fiamme, ustionato marito che ha cercato di salvarla

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Si chiamava Lucia Salcone la donna rimasta uccisa nel terribile incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, venerdì 27 settembre, lungo la strada provinciale 13 che da San Severo porta a Castelnuovo della Daunia, in provincia di Foggia. Ferito il marito, che era alla guida, il quale sarebbe rimasto ustionato dopo aver provato a salvare la moglie. La 47enne è morta carbonizzata.

Il drammatico incidente è avvenuto intorno all'una della notte. L'auto (una Fiat 500) con a bordo la coppia stava procedendo lungo la SP 13, in direzione Castelnuovo della Daunia, quando è uscita di strada per cause ancora da accertare e si è schiantata contro un albero, prendendo fuoco. In breve tempo le fiamme hanno avvolto l'abitacolo del veicolo.

L'uomo è riuscito a salvarsi, mentre la moglie è rimasta incastrata tra le lamiere: ha tentato di prestarle soccorso, riportando ustioni. Purtroppo, per la 47enne non c'è stato nulla da fare.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di San Severo, che ha spento l'incendio e messo in sicurezza la zona, mentre la polizia stradale ha avviato gli accertamenti del caso.

Purtroppo, non si tratta del primo incidente mortale avvenuto nel Foggiano di recente. Solo lo scorso fine settimana, in un terribile scontro frontale sulla statale del Gargano, sono morte quattro persone, tutte giovani, a bordo di una Renault Scenic e una Fiat Panda. All'inizio del mese, un 17enne è deceduto dopo essersi schiantato contro un albero mentre era al volante di un'auto (senza patente). Il veicolo è stato ridotto a un ammasso di lamiere, con pezzi del motore sbalzati a decine di metri dal luogo dell’impatto.