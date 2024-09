video suggerito

Foggia, 17enne al volante senza patente si schianta su un albero e muore nell'auto spezzata in due L'incidente stradale nelle prime ore di oggi domenica 1 settembre. Terribile la scena dello schianto, l'auto col 17enne ridotta a un ammasso di lamiere con pezzi di motore sbalzati a decine di metri dal luogo dell'impatto e il giovane bloccato all'interno dell'abitacolo.

A cura di Antonio Palma

Tragedia a Foggia dove un ragazzo di 17 anni è morto in un terribile incidente stradale nelle prime ore di oggi domenica 1 settembre. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, senza patente, era al volante di una utilitaria alla periferia del capoluogo dauno quando ha sbandato schiantandosi a forte velocità contro un grosso albero e alcuni cartelli pubblicitari posti a margine della carreggiata

Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al giovane alla guida. Inutili per il minore i soccorsi medici da parte del personale del 118 intervenuto sul posto. Il dramma si è consumato nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 3.30 di oggi, in via via San Severo. Per motivi ancora tutti da chiarire, il giovane ha perso il controllo della vettura, una vecchia Fiat Punto, uscendo di strada all’altezza di un supermercato dove ha scavalcato il marciapiedi e si è schiantato contro un albero posto tra strada e parcheggio del negozio.

Terribile la scena che si è presentata ai primi soccorritori accorsi sul posto. L’auto col 17enne era ridotta a un ammasso di lamiere con pezzi di motore sbalzati a decine di metri dal luogo dell'incidente e il giovane bloccato all’interno dell’abitacolo spezzato in due. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare le lamiere con delle pinze per estrarre il ragazzo al volante. Quando è stato affidato al 118, però, i sanitari hanno solo potuto accertarne il decesso.

Sul luogo della tragedia sono accorsi anche gli agenti della polizia locale di Foggia a cui spetta il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli agenti hanno effettuato i rilievi e stanno ora visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per chiarire quanto accaduto ma indagini sono in corso anche per stabilire come mai il 17enne fosse alla guida senza patente.