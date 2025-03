Si dà fuoco in camera sua mentre la madre prova a salvarlo: un morto e quattro feriti nell’incendio a Genova

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia a Genova nella notte. Un ragazzo di 29 anni è morto la scorsa notte per un incendio divampato nel suo appartamento a Sestri Ponente, in via Galliano. Altre quattro persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno fatto evacuare dalla palazzina quattordici famiglie. Secondo una prima ipotesi sarebbe stata la stessa vittima ad appiccare il rogo, forse per togliersi la vita.

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 29enne nella notte si sarebbe dato fuoco mentre si trovava in casa con la sua famiglia. Si sarebbe prima cosparso il corpo con un liquido infiammabile, poi si è barricato in camera sua. La madre si è subito preoccupata e ha dato l'allarme al 112: avrebbe provato in tutti i modi a fermarlo anche quando ormai le fiamme avevano invaso l'appartamento. Purtroppo però nulla è stato sufficiente per salvargli la vita. La donna invece è stata soccorsa e trasportata in ospedale perché rimasta fortemente intossicata: è ricoverata all'ospedale San Martino.

Sul posto i vigili del fuoco hanno cercato di spegnere immediatamente le fiamme e intanto hanno evacuato tutta la palazzina. Sul luogo della tragedia anche il sindaco facente funzioni, Pietro Piciocchi: "É una tragedia. Abbiamo avvertito i servizi sociali per prendersi cura della madre del ragazzo". Piciocchi si recherà anche in ospedale dalla donna.