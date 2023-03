Il ghiacciaio della Marmolada è del Trentino, Tar chiude la disputa territoriale e boccia il Veneto La contesa tra le due regioni andava avanti dalla metà degli anni ’70 quando il comune di Canazei presentò un ricorso per rettificare i confini allora esistenti. Per ilTar il ghiacciaio ricade pienamente in area trentina.

A cura di Antonio Palma

Il ghiacciaio della Marmolada è del Trentino, a sancire la parole a fine, almeno per ora, alla lunghissima disputa territoriale col Veneto è stato il Tar del Lazio che nei giorni scorsi ha respinto i ricorsi della regione Veneto decretando l’appartenenza del ghiacciaio alla provincia di Trento, e specificatamente al comune di Canazei. La sentenza del Tribunale amministrativo, ha stabilito in sostanza che son validi gli attuali confini amministrativi tra Canazei (Trento) e Rocca Pietore (Belluno) e dunque che l'intero ghiacciaio resta in territorio trentino.

La contesa tra le due regioni andava avanti dalla metà degli anni '70 quando il comune di Canazei presentò un ricorso per rettificare i confini allora esistenti modificati dopo la prima guerra mondiale e cioè dopo l'annessione del Trentino da parte dell'Italia. Una prima svolta arrivo nel 1982 quando l'allora residente della Repubblica Sandro Pertini assegnò con un decreto presidenziale la Marmolada al Trentino-Alto Adige riportando i confini tra le due province a quello che prima era riconosciuto come confine di stato tra Impero asburgico e Regno d’Italia.

Proprio su quella decisione, però, sono nati ricorsi e contro ricorsi giunti oggi davanti al Tar. Un primo ricorso era stato bocciato nel 1998 dal Consiglio di Stato e così si passò a vie consensuali. Nel 2002 infatti fu firmato un protocollo d’intesa tra il Veneto e il Trentino-Alto Adige che aveva l’obiettivo di riportare i confini del ghiacciaio a quelli esistenti prima del 1982 e cioè con maggiore territorio in favore di Rocca Pietore, cui veniva riconosciuta titolarità su Malga Ciapela, Punta Serauta e Punta Rocca.

Leggi anche Bollettino Covid, i dati di contagi e morti in Italia di martedì 21 febbraio regione per regione

Nel luglio 2018 però l’Agenzia del territorio di Roma ha modificato di nuovo i confini e il ghiacciaio è tornato a ricadere pienamente in area trentina, mentre Rocca Pietore ha mantenuto soltanto i territori di arrivo delle funivie. Contro questa decisione si era appellato il Veneto a cui però il Tar ha dato torto. Come già riconosciuto da Pertini, solo le aree delle stazioni di Punta Serauta e Punta Rocca rientrano in territorio veneto. "Almeno questo, Sarebbe stato complicato gestire un impianto diviso tra due Regioni” ha dichiarato l sindaco di Punta Rocca, Andrea De Bernardin non nascondendo la delusione.