Il dolore della famiglia di Giorgia, morta nell’incidente a Cagliari: “Brillerai fin lassù” I messaggi strazianti della sorella, della mamma e del cugino di Giorgia Banchero, una delle quattro vittime dell’incidente stradale verificatosi ieri a Cagliari: “Amore mio, cosa mi hai combinato, ancora non ci credo”.

A cura di Ida Artiaco

"Ciao amore mio, voglio iniziare a dirti che per vederti ho spaccato tutto, ma tu questo lo sai bene. Sai bene che darei la mia vita per te. Sin da piccola mi hai insegnato a essere forte però amore mio non mi hai mai preparato ad affrontare un dolore così grande".

Comincia così il lungo post pubblicato nelle scorse ore su Facebook da Francesca, sorella di Giorgia Banchero, una delle quattro giovanissime vittime dell'incidente stradale verificatosi all'alba di ieri a Cagliari. Tanti sono i messaggi condivisi sui social media per i ragazzi morti nell'ennesima strage sulla strada.

Giorgia Banchero (Facebook).

"Ti avevo promesso che appena avrei avuto un bambino tu saresti stata la sua madrina. Adesso amore mio spero e aiutami ad avere una femmina così avrà il tuo nome, le racconterò di quanto eri pignola e severa con me. Non so se troverò le forze per affrontare la vita senza di te perché con te tutto era più semplice", si legge ancora. Francesca ha infine aggiunto: "Non voglio ricordati come ti ho vista oggi, ma voglio ricordare la Giorgia che puliva la casa e si doveva entrare scalzi, ti ricorderò sempre quella che volava le mie borse e io le tue, io non ti saluto perché so che dove sono io ci sarai sempre tu, ti amo vita mia abbiamo lo stesso sangue non scordartelo mai. Sono tornata a casa e ti ho rifatto il letto perché tu odi il disordine, ti ho scelto il vestito, il tuo preferito, ti metto la mia collana per stare sempre vicine, io per te tu per me come è sempre stato e come sarà per sempre. Ti amo amore mio, sono sicura che riuscirai a brillare anche fin lassù".

Straziante è anche il messaggio della mamma di Giorgia, Michela Banchero: "Amore mio, cosa mi hai combinato, ancora non ci credo, tu, la mia vita. Con oggi sono morta anche io con te. Ti amo figlia mia, non vedo l’ora che sia domani per tornare da te". La ragazza, la più grande del gruppo di 6 giovani che erano a bordo della Ford Fiest che si è ribaltata, aveva trascorso la serata in una discoteca e poi in un locale di Moastir. Stavano tornando a casa quando hanno trovato la morte. Giorgia aveva mandato alla mamma un messaggio intorno alle 5 per avvisarla che stava rientrando.

Anche Fabio, cugino di Giorgia, ha lasciato per lei un messaggio: "Ancora tanto da vivere da fare da scoprire..eri la mia cuginetta bellissima che mi faceva sempre ridere. Quando ti vedevo ti abbracciavo forte forte. Troppo presto per lasciare questa terra, troppo giovane per salire sin lassù. Ora proteggi tutti noi, tutta la tua famiglia che ti amava tanto e ti amerà sempre".