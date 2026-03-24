Il Canada cerca infermieri italiani per il Quebec: stipendio fino a 5mila euro e corsi di francese gratis

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Stipendi fino a 5mila euro, supporto completo per i documenti di immigrazione e trasferimento oltreoceano gratuito, oltre a corsi di francese gratis, è l’offerta del Governo del Canada per gli infermieri italiani nell’ambito di una campagna di reclutamento di professionisti sanitari da impiegare in alcune strutture mediche del Quebec. L’annuncio, rilanciato dal sito del Centro Culturale dell'Ambasciata di Francia in Italia, arriva dal Ministero della Salute e dei Servizi Sociali canadese incaricato dall'Agenzia per la salute e i servizi sociali del Québec.

Nel dettaglio al momento 15 i posti da infermiere disponibili da impiegare i due centri della regione francofona canadese: l’Ospedale Santa Cabrini e il Centro di assistenza a lungo termine Dante di Montreal, entrambe strutture rinomate per il servizio alla comunità italiana locale. I requisiti richiesti per candidarsi, oltre a una laurea in Scienze Infermieristiche conseguita in Italia, è avere almeno un anno di esperienza nel settore e una conoscenza intermedia del francese.

Lo stipendio lordo va dai 2.700 euro mensili agli oltre 5mila euro a seconda della posizione ricoperta e del livello di esperienza per un minimo 30 ore a settimana a un massimo di 37,5 ore a settimana, a seconda della posizione assegnata con turnazione anche di notte e un fine settimana su due.

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“I candidati assunti saranno accompagnati gratuitamente in tutte le procedure di immigrazione, apprendimento della lingua francese e trasferimento in Québec. I corsi di perfezionamento del francese sono gratuiti e saranno offerti biglietti aerei per il Canada e molti altri vantaggi” spiegano le autorità canadesi, assicurando: “Ti aspetta una comunità accogliente e solidale, pronta ad aiutarti ad ambientarti e ad adattarti alla vita a Montréal”. Per chi vuole candidarsi c’è tempo fino al 15 maggio, Termine ultimo per l'iscrizione che va effettuata solo online. Gli inviti ai colloqui saranno inviati in un secondo momento.