Il bus rallenta e sfonda il guardrail: il video in diretta dell’incidente di Mestre Le immagini dell’autobus carico di turisti che transita sul cavalcavia di Mestre e in fase di discesa all’improvviso precipita, facendo un volo di una decina di metri.

A cura di Susanna Picone

Le immagini dell'autobus bianco carico di turisti che transita sul cavalcavia a Mestre e in fase di discesa all'improvviso precipita, facendo un volo di una decina di metri. È quanto si vede in un video delle telecamere di sorveglianza che mostra gli attimi immediatamente precedenti alla strage di ieri sera. Nel video si nota il pullman arrivare sulla rampa del cavalcavia e poi precipitare su via dell'Elettricità. La dinamica di quanto accaduto è ancora tutta da ricostruire.

La Procura della Repubblica di Venezia ha aperto un fascicolo d'inchiesta sull'incidente del pullman a Mestre, costato la vita ad almeno 21 persone. Nelle prossime ore verrano analizzate tutte le immagini delle telecamere di sicurezza puntate sul cavalcavia, per capire meglio la dinamica dello schianto. Sul logo del disastro nella serata di ieri è giunto anche il procuratore capo, Bruno Cherchi.

Il cerchio rosso indica il guardrail che è stato sfondato dal bus precipitato a Mestre.

"Un altro veicolo coinvolto nell'incidente? Tutte le possibilità sono al vaglio della Procura", ha detto ai cronisti il Prefetto di Venezia, Michele di Bari, nella conferenza stampa di oggi che ha fatto il punto delle indagini sull'incidente. "Girano voci infondate sull'incidente – ha aggiunto – Per capire i fatti dobbiamo osservare ciò che la magistratura sta facendo. L'intera vicenda, dal punto di vista di polizia giudiziaria, è di competenza della Procura". Ha aggiunto che non si può escludere nulla, ma che per il momento sulla dinamica non ci sono novità e che sono in corso accertamenti capillari.

L'autobus pieno di turisti viaggiava sulla corsia di destra, in pieno rettilineo, a una velocità ridotta e "dalle immagini si vede un affiancamento" spiega l'assessore veneto alla Mobilità Renato Boraso. Servirà una valutazione più approfondita per capire cosa sia successo pochi secondi poco. Sul tratto di strada comunale dove è avvenuto l'incidente sono in corso lavori per ammodernare il cavalcavia tra cui anche la sostituzione dei guard rail. Una ipotesi è che l'autista dell'autobus, tra le vittime dell'incidente, possa aver avuto un malore.