Il boss Raduano evaso dal carcere di Nuoro, fermate 2 persone: “Una è guardia carceraria corrotta” Due persone sono state fermate per l’evasione del boss Marco Raduano, avvenuta nel febbraio scorso nel carcere di Nuoro. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di una donna di Napoli e una guardia carceraria corrotta.

A cura di Gabriella Mazzeo

Fermate nella mattinata di oggi, lunedì 3 aprile, due persone per l'evasione del boss Marco Raduano, avvenuta il 24 febbraio scorso. Il detenuto del carcere di Badu ‘e Carros era riuscito a fuggire calandosi dal muro di cinta del carcere con alcune lenzuola annodate. Una fuga programmata per mesi secondo le autorità e facilitata forse da alcuni complici.

I dettagli dell'arresto saranno resi noti in una conferenza stampa del questore di Nuoro Alfonso Polverino e del procuratore Patrizia Castaldini prevista per le 11 di questa mattina. Stando alle prime notizie diffuse sui due arresti, sarebbe stata fermata per corruzione una guardia carceraria, colpevole di aver introdotto dei telefoni cellulari nel reparto di massima sicurezza dove era detenuto Raduano. Fermata anche una donna residente a Napoli, dove sono state effettuate diverse perquisizioni.

Una pista seguita nel corso delle indagini vorrebbe Raduano via dalla Sardegna già poche ore dopo la fuga. Il boss mafioso, infatti, potrebbe aver lasciato l'isola nascondendosi a bordo di una nave, forse in un veicolo. Il tutto potrebbe esser stato favorito da una falla nel sistema di controllo portuale.

Il boss non è ancora stato rintracciato, mentre le indagini stanno portando all'individuazione di coloro che potrebbero aver favorito la fuga dal carcere. Stando a quanto verificato, il detenuto avrebbe progettato la sua fuga nei minimi particolari, procurandosi anche le chiavi per accedere al cortile del carcere dal quale poi si è calato con le lenzuola annodate.

Prima di lanciare l'allarme, Raduano avrebbe avuto almeno due ore di tempo per di sparire. Quando sono iniziate le ricerche, infatti, il detenuto era probabilmente già stato nascosto dalla probabile rete di fiancheggiatori che lo ha aiutato a programmare l'evasione dal carcere.