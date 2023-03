Marco Raduano, sospeso il comandante del carcere di Nuoro dopo l’evasione: al suo posto Amerigo Fusco Sospeso Francesco Dessì, comandante del carcere di Nuoro dal quale nella giornata di venerdì è evaso il boss Marco Raduano. Al suo posto Amerigo Fusco, già alla guida del carcere di Milano Opera.

A cura di Gabriella Mazzeo

La casa circondariale Badu' e Carros di Nuoro, lì dove lo scorso venerdì è evaso il boss Marco Raduano, avrà un nuovo comandante dal prossimo lunedì 6 marzo.

A guidare il reparto dell'istituto sardo sarà Amerigo Fusco, dirigente di Polizia penitenziaria e attualmente comandante della casa di reclusione di Milano Opera. Fusco sostituirà Francesco Dessì, comandante del reparto di Badu' e Carros fino al giorno dell'evasione del boss 39enne.

Il provvedimento del Dap, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, avrà la durata di tre mesi e sarà adottato allo scopo di affidare temporaneamente "a un dirigente di polizia penitenziaria di comprovata esperienza e capacità di comando il reparto dell'istituto penitenziario per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza". Le motivazioni, sono riportate in una nota del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

La disposizione, spiega ancora il Dap nella nota resa pubblica, nasce dalla volontà di affidare un compito "particolarmente delicato" a uno dei migliori comandanti del corpo che, secondo quanto reso noto, ha accettato il trasferimento temporaneo "con generosità e spirito di servizio".

Continuano nel frattempo gli accertamenti su quanto accaduto nella giornata di venerdì. Sono in corso anche indagini interne alla struttura di Nuoro: Marco Raduano, infatti, avrebbe programmato la sua evasione per mesi approfittando delle falle nella sorveglianza interna al carcere per sottrarre le chiavi che gli hanno permesso di uscire dal carcere e accedere al giardino di Badu' e Carros.

Una volta arrivato nel cortile, il boss si è poi calato dal muro di cinta utilizzando alcune lenzuola legate tra loro.

La fuga è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del penitenziario, ma l'allarme è stato lanciato solo due ore dopo. In quel lasso di tempo, secondo fonti investigative, il criminale potrebbe aver avuto il tempo di nascondersi a bordo di un veicolo poi imbarcato su una nave per lasciare la Sardegna.