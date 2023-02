Il boss Raduano evaso a Nuoro potrebbe aver lasciato la Sardegna nascondendosi a bordo di una nave Ancora nessuna traccia di Marco Raduano, il boss evaso dal carcere di Nuoro. Il detenuto, secondo quanto confermato da fonti investigative a Fanpage.it, potrebbe aver lasciato la Sardegna nascosto a bordo di qualche veicolo imbarcatosi al porto.

Ancora nessuna traccia di Marco Raduano, il boss evaso dal carcere di Nuoro nella serata di venerdì. Il detenuto di Badu e' Carros si è calato con un lenzuolo dal muro di cinta della struttura e ha fatto poi perdere le sue tracce. Stando a quanto emerso dalle indagini, Raduano era in possesso delle chiavi per uscire dal carcere e accedere al giardino.

Dopo la fuga avrebbe avuto circa due ore di tempo per sparire, forse aiutato da una rete di complici. È su questo dettaglio che si stanno concentrando le ricerche: secondo quanto confermato a Fanpage.it da fonti investigative, non è escluso che il detenuto possa aver lasciato la Sardegna.

Raduano potrebbe essersi nascosto a bordo di un veicolo poi imbarcatosi al porto. Nelle due ore prima della diramazione dell'allarme, potrebbe aver trovato rifugio in uno dei mezzi salito a bordo di qualche nave. La fuga del boss potrebbe quindi essere stata favorita da qualche "falla" nei controlli al porto prima dell'inizio delle ricerche a tappeto su tutto il territorio.

Per capire dove possa essere attualmente Marco Raduano, che avrebbe dovuto restare in carcere almeno fino al 2046, è fondamentale capire il "motivo" alla base dell'evasione. Per il momento non si esclude alcuna pista.

Il detenuto potrebbe aver programmato la fuga per un regolamento di conti sul territorio o più "semplicemente" per darsi alla macchia e tornare in libertà (seppur ricercato su tutto il territorio nazionale). Ulteriori dettagli arriveranno solo con il prosieguo delle indagini della Procura di Nuoro e del ministero della Giustizia.

Nel frattempo si cerca di risalire anche alla rete di complici e fiancheggiatori della quale Raduano potrebbe essersi avvalso per programmare nei minimi dettagli e poi attuare al momento giusto la rocambolesca fuga dal carcere sardo.