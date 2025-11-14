Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 14 novembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto

Ad Affari Tuoi, nella puntata del 14 novembre, è stato estratto un nuovo biglietto della Lotteria Italia valido per i premi giornalieri. Ecco quale è il numero del tagliando vincente, la serie e la città di vendita.

Ad Affari Tuoi continuano le estrazioni dei biglietti della Lotteria Italia validi per i premi giornalieri. Nella puntata in onda il 14 novembre, dalle ore 20.30 su Rai1, Stefano De Martino ed Herbert Ballerina hanno annunciato il numero del tagliando vincente, la serie e il luogo in cui è stato venduto. Il valore del premio è di 10mila euro. L'estrazione finale si terrà il 6 gennaio.

Il biglietto della Lotteria Italia del 14 novembre venduto a X: la serie

Nella puntata del 14 novembre di Affari Tuoi ha giocato Valentina dalla regione Trentino Alto Adige. Durante la partita, Stefano De Martino ed Herbert Ballerina hanno annunciato serie e numero del biglietto vincente della Lotteria Italia: B427626. È stato venduto a Senigallia. Il possessore del tagliando vince un premio di 10mila euro.

Come partecipare all'estrazione dei premi giornalieri e riscuotere la vincita

Per partecipare all'estrazione dei premi giornalieri della Lotteria Italia, che avviene in diretta ad Affari Tuoi dal lunedì al venerdì, non è sufficiente acquistare un biglietto al costo di 5 euro. Occorre infatti registrare il proprio tagliando seguendo una procedura specifica. Ecco quali sono i passaggi da seguire per poter concorrere alla vincita dei premi giornalieri:

Scoprire il codice nascosto sotto la scritta "Scopri il codice e QR code"

Accedere all'area "Registra il tuo biglietto" sul sito ufficiale della Lotteria Italia

Compilare il modulo indicando serie e numero del biglietto, codice di 10 cifre e recapito telefonico

Se si vuole partecipare, in caso di biglietto cartaceo occorre presentarlo o inviarlo all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. in viale del Campo Boario, a Roma o presso l'istituto di credito Intesa Sanpaolo. In questo secondo caso sarà la banca a premurarsi di inviare il tagliando all'Ufficio Premi. In caso di biglietto acquistato online, invece, la riscossione può essere effettuata solo dal titolare del conto di gioco che dovrà recarsi presso l'Ufficio Premi o presso l'Istituto Intesa Sanpaolo. Questa operazione deve essere portata a termine entro e non oltre le ore 23:59 del 14 dicembre. È possibile riscuotere la vincita entro 180 giorni.

L'elenco di tutti i biglietti della Lotteria Italia estratti e quanto valgono

L'estrazione dei premi giornalieri della Lotteria Italia è iniziata il 28 settembre 2025 e si concluderà il 26 dicembre 2025. Nella settimana che comprende Natale, dal 21 dicembre al 26 compreso, il valore del premio raddoppia e sarà 20mila euro anziché 10mila. Ecco la lista di tutti i biglietti vincenti, oltre al tagliando già citato ed estratto il 14 novembre:

C 067390 POTENZA

B 084256 VENEZIA

E 231296 ROMA

A 088576 UDINE

F 020001 CALVIZZANO (NA)

D 000052 MONTANASO LOMBARDO (LO)

A 072152 ROMA

D 214542 MONTEROTONDO (RM)

E 107219 ROMA

A 297470 ROMA

D 231541 RAVENNA

B 259110 TEANO (CE)

B 228721 MODICA (RG)

E 016720 FORLIMPOPOLI (FC)

F 010658 JESOLO (VE)

A 221233 CATANZARO

A 231883 ZOLA PREDOSA (BO)

F 337322 DARFO BOARIO TERME (BS)

B 097608 GRUGLIASCO (TO)

F 242565 SOMMA LOMBARDO (VA)

B 019768 MANIAGO (PN)

A 423707 GIARRE (CT)

F 255336 CORTONA (AR)

E 322375 FINALE LIGURE (SV)

C 080848 ROMA

E 378970 ROMA

E 144103 ROMA

A 267031 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)

C 011518 AGRIGENTO

D 230249 PALOMBARA SABINA (RM)

E 234493 MODENA

B 216850 PASTORANO (CE)

AA 366457 ONLINE

C 236581 FAVIGNANA (TP)

D 097029 RAPALLO (GE)

C 421719 TRICASE (LE)

O 211895 SAN DONA DI PIAVE (VE)

O 071166 VITTUONE (MI)

E 135664 TORINO DI SANGRO (CH)

C 260102 SALSOMAGGIORE TERME (PR)

E 218477 PINETO (TE)