Il biglietto della Lotteria Italia estratto stasera 20 novembre ad Affari Tuoi, dove è stato venduto

Il biglietto vincente della Lotteria Italia (valido per i premi giornalieri) estratto oggi, giovedì 20 novembre, e annunciato durante la puntata di Affari Tuoi su Rai 1. Ecco il numero del tagliando vincente, la serie e dove è stato venduto.

Nel corso della puntata di Affari Tuoi di giovedì 20 novembre è stato estratto il nuovo biglietto vincente della Lotteria Italia valido per i premi giornalieri. Stefano De Martino e Herbert Ballerina, dopo l'apertura del pacco contenente 5 euro, hanno annunciato il tagliando vincente dal valore di 10mila euro.

Il biglietto della Lotteria Italia venduto a Genova: la serie

Durante la partita di X, Stefano De Martino e Herbert Ballerina hanno svelato i dettagli del biglietto vincente della Lotteria Italia di oggi, giovedì 20 novembre 2025. Il biglietto estratto è il seguente: O 277614, venduto a Genova. Al possessore va il premio da 10mila euro.

Come partecipare all'estrazione dei premi giornalieri e riscuotere la vincita

Per partecipare all'estrazione dei premi giornalieri della Lotteria Italia, i cui biglietti vincenti vengono annunciati durante la puntata di Affari Tuoi (in onda tutti i giorni, nell'access prime time di Rai 1), non basta soltanto comprare il biglietto dal costo di 5 euro. Una volta acquistato il biglietto, bisognerà registrarlo seguendo questi passaggi:

Scoprire il codice nascosto sotto la scritta "Scopri il codice e QR code" Accedere all'area "Registra il tuo biglietto" sul sito ufficiale della Lotteria Italia Compilare il modulo indicando serie, numero del biglietto, il codice a 10 cifre e il proprio recapito telefonico.

L'operazione deve essere svolta entro e non oltre le ore 23:59 del 14 dicembre. Sarà poi possibile riscuotere l'eventuale vincita entro 180 giorni dall'annuncio del biglietto vincente. In caso di biglietto cartaceo, occorrerà presentarlo o inviarlo all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. in viale del Campo Boario, a Roma. Oppure presentare il biglietto presso l'istituto di credito Intesa Sanpaolo e sarà la banca a premurarsi di inviare il tagliando all'Ufficio Premi. In caso di biglietto acquistato online, la riscossione potrà essere effettuata solo dal titolare del conto di gioco che dovrà recarsi presso l'Ufficio Premi o presso l'Istituto Intesa Sanpaolo.

L'elenco dei biglietti della Lotteria Italia estratti e quanto valgono

Il 28 settembre 2025 ha avuto inizio l'estrazione dei premi giornalieri della Lotteria Italia che si concluderà il 26 dicembre 2025. Nella settimana di Natale, dal 21 al 26 dicembre, il valore del biglietto vincente diventerà di 20mila euro. L'estrazione finale avverrà il 6 gennaio 2026. Di seguito la lista di tutti i biglietti vincenti fino ad oggi:

C 067390 POTENZA

B 084256 VENEZIA

E 231296 ROMA

A 088576 UDINE

F 020001 CALVIZZANO (NA)

D 000052 MONTANASO LOMBARDO (LO)

A 072152 ROMA

D 214542 MONTEROTONDO (RM)

E 107219 ROMA

A 297470 ROMA

D 231541 RAVENNA

B 259110 TEANO (CE)

B 228721 MODICA (RG)

E 016720 FORLIMPOPOLI (FC)

F 010658 JESOLO (VE)

A 221233 CATANZARO

A 231883 ZOLA PREDOSA (BO)

F 337322 DARFO BOARIO TERME (BS)

B 097608 GRUGLIASCO (TO)

F 242565 SOMMA LOMBARDO (VA)

B 019768 MANIAGO (PN)

A 423707 GIARRE (CT)

F 255336 CORTONA (AR)

E 322375 FINALE LIGURE (SV)

C 080848 ROMA

E 378970 ROMA

E 144103 ROMA

A 267031 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)

C 011518 AGRIGENTO

D 230249 PALOMBARA SABINA (RM)

E 234493 MODENA

B 216850 PASTORANO (CE)

AA 366457 ONLINE

C 236581 FAVIGNANA (TP)

D 097029 RAPALLO (GE)

C 421719 TRICASE (LE)

O 211895 SAN DONA DI PIAVE (VE)

O 071166 VITTUONE (MI)

E 135664 TORINO DI SANGRO (CH)

C 260102 SALSOMAGGIORE TERME (PR)

E 218477 PINETO (TE)

D 429688 PISA

E 259830 BERTINORO (FC)