Il biglietto della Lotteria Italia estratto il 23 dicembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto

Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto martedì 23 dicembre annunciato durante la messa in onda del programma Affari tuoi. Ecco quale è il numero del tagliando che si porta a casa 20mila euro, la serie e la città di vendita.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotteria Italia 2025-26 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Annunciato ad Affari Tuoi il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto martedì 23 dicembre 2025. Andato in onda il consueto momento dedicato all’estrazione con Stefano De Martino e Herbert Ballerina. Il tagliando valido per i premi giornalieri è stato regolarmente estratto. Di seguito la serie, il numero e dove è stato venduto. Il valore del premio è di 20mila euro, l'estrazione finale si terrà in occasione della puntata speciale del 6 gennaio 2026.

Il biglietto della Lotteria Italia del 23 dicembre venduto a Parma: la serie

Martedì 23 dicembre 2025 è avvenuta una nuova estrazione della Lotteria Italia, che ha premiato un biglietto da 20mila euro. La serie e il numero del tagliando sono P 324898, mentre il biglietto è stato venduto a PARMA.

Come partecipare all'estrazione dei premi giornalieri e riscuotere la vincita

Per prendere parte alle estrazioni dei premi giornalieri della Lotteria Italia, comunicate durante Affari Tuoi dal lunedì al venerdì, è indispensabile registrare il proprio biglietto seguendo una specifica procedura. Di seguito i passaggi da completare:

Leggi anche Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 18 dicembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto

individuare il codice riportato sul tagliando, nascosto sotto la dicitura “Scopri il codice e QR code”;

accedere alla sezione “Registra il tuo biglietto” sul sito ufficiale della Lotteria Italia;

compilare il form inserendo serie e numero del biglietto, il codice a 10 cifre e un recapito telefonico.

L’eventuale premio può essere incassato entro 180 giorni dalla comunicazione ufficiale del biglietto vincente. In caso di biglietto cartaceo, il tagliando dovrà essere consegnato o spedito all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l., in viale del Campo Boario a Roma, oppure presentato presso una filiale di Intesa Sanpaolo, che provvederà all’invio. Per i biglietti acquistati online, invece, la riscossione è consentita esclusivamente al titolare del conto di gioco, che dovrà rivolgersi all’Ufficio Premi o a un istituto Intesa Sanpaolo.

L'elenco dei biglietti vincenti della Lotteria Italia estratti e quanto valgono

Le estrazioni dei premi giornalieri della Lotteria Italia hanno preso il via il 28 settembre 2025 e proseguiranno fino al 26 dicembre 2025. Nel periodo natalizio, compreso tra il 21 e il 26 dicembre, l’importo delle vincite aumenta, raddoppiando da 10mila a 20mila euro. Di seguito è riportato l’elenco completo dei biglietti premiati, oltre a quello già estratto il 14 dicembre.

C 067390 POTENZA

B 084256 VENEZIA

E 231296 ROMA

A 088576 UDINE

F 020001 CALVIZZANO (NA)

D 000052 MONTANASO LOMBARDO (LO)

A 072152 ROMA

D 214542 MONTEROTONDO (RM)

E 107219 ROMA

A 297470 ROMA

D 231541 RAVENNA

B 259110 TEANO (CE)

B 228721 MODICA (RG)

E 016720 FORLIMPOPOLI (FC)

F 010658 JESOLO (VE)

A 221233 CATANZARO

A 231883 ZOLA PREDOSA (BO)

F 337322 DARFO BOARIO TERME (BS)

B 097608 GRUGLIASCO (TO)

F 242565 SOMMA LOMBARDO (VA)

B 019768 MANIAGO (PN)

A 423707 GIARRE (CT)

F 255336 CORTONA (AR)

E 322375 FINALE LIGURE (SV)

C 080848 ROMA

E 378970 ROMA

E 144103 ROMA

A 267031 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)

C 011518 AGRIGENTO

D 230249 PALOMBARA SABINA (RM)

E 234493 MODENA

B 216850 PASTORANO (CE)

A 366457 ONLINE

C 236581 FAVIGNANA (TP)

D 097029 RAPALLO (GE)

C 421719 TRICASE (LE)

O 211895 SAN DONA DI PIAVE (VE)

O 071166 VITTUONE (MI)

E 135664 TORINO DI SANGRO (CH)

C 260102 SALSOMAGGIORE TERME (PR)

E 218477 PINETO (TE)

B 427626 SENIGALLIA (AN)

C 227866 CALVI DELL'UMBRIA (TR)

D 429688 PISA

F 391580 ROMA

E 259830 BERTINORO (FC)

O 277614 GENOVA

M 204727 VARESE

L 094630 PALERMO

C 133489 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

A 095928 ONLINE

M 041856 SAN GIULIANO MILANESE (MI)

B 054728 GENOVA

O 120823 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

F 462922 CASTEL DI SANGRO (AQ)

C 364312 PRIOLO (SR)

L 069187 SPOLETO (PG)

A 026148 LIGNANO SABBIADORO (UD)

A 395712 CINISELLO BALSAMO (MI)

C 090789 MASSAFRA (TA)

E 067424 PALERMO

N 025637 MASSA

A 004056 ROMA

F 329116 GALLICANO NEL LAZIO (RM)

AA 175575 ONLINE