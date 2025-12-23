Attualità
video suggerito
video suggerito
Lotteria Italia 2025-26

Il biglietto della Lotteria Italia estratto il 23 dicembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto

Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto martedì 23 dicembre annunciato durante la messa in onda del programma Affari tuoi. Ecco quale è il numero del tagliando che si porta a casa 20mila euro, la serie e la città di vendita.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Stefania Rocco
31 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Lotteria Italia 2025-26

Annunciato ad Affari Tuoi il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto martedì 23 dicembre 2025. Andato in onda il consueto momento dedicato all’estrazione con Stefano De Martino e Herbert Ballerina. Il tagliando valido per i premi giornalieri è stato regolarmente estratto. Di seguito la serie, il numero e dove è stato venduto. Il valore del premio è di 20mila euro, l'estrazione finale si terrà in occasione della puntata speciale del 6 gennaio 2026.

Il biglietto della Lotteria Italia del 23 dicembre venduto a Parma: la serie

Martedì 23 dicembre 2025 è avvenuta una nuova estrazione della Lotteria Italia, che ha premiato un biglietto da 20mila euro. La serie e il numero del tagliando sono P 324898, mentre il biglietto è stato venduto a PARMA.

Come partecipare all'estrazione dei premi giornalieri e riscuotere la vincita

Per prendere parte alle estrazioni dei premi giornalieri della Lotteria Italia, comunicate durante Affari Tuoi dal lunedì al venerdì, è indispensabile registrare il proprio biglietto seguendo una specifica procedura. Di seguito i passaggi da completare:

Leggi anche
Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 18 dicembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto
  • individuare il codice riportato sul tagliando, nascosto sotto la dicitura “Scopri il codice e QR code”;
  • accedere alla sezione “Registra il tuo biglietto” sul sito ufficiale della Lotteria Italia;
  • compilare il form inserendo serie e numero del biglietto, il codice a 10 cifre e un recapito telefonico.

L’eventuale premio può essere incassato entro 180 giorni dalla comunicazione ufficiale del biglietto vincente. In caso di biglietto cartaceo, il tagliando dovrà essere consegnato o spedito all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l., in viale del Campo Boario a Roma, oppure presentato presso una filiale di Intesa Sanpaolo, che provvederà all’invio. Per i biglietti acquistati online, invece, la riscossione è consentita esclusivamente al titolare del conto di gioco, che dovrà rivolgersi all’Ufficio Premi o a un istituto Intesa Sanpaolo.

L'elenco dei biglietti vincenti della Lotteria Italia estratti e quanto valgono

Le estrazioni dei premi giornalieri della Lotteria Italia hanno preso il via il 28 settembre 2025 e proseguiranno fino al 26 dicembre 2025. Nel periodo natalizio, compreso tra il 21 e il 26 dicembre, l’importo delle vincite aumenta, raddoppiando da 10mila a 20mila euro. Di seguito è riportato l’elenco completo dei biglietti premiati, oltre a quello già estratto il 14 dicembre.

C 067390 POTENZA
B 084256 VENEZIA
E 231296 ROMA
A 088576 UDINE
F 020001 CALVIZZANO (NA)
D 000052 MONTANASO LOMBARDO (LO)
A 072152 ROMA
D 214542 MONTEROTONDO (RM)
E 107219 ROMA
A 297470 ROMA
D 231541 RAVENNA
B 259110 TEANO (CE)
B 228721 MODICA (RG)
E 016720 FORLIMPOPOLI (FC)
F 010658 JESOLO (VE)
A 221233 CATANZARO
A 231883 ZOLA PREDOSA (BO)
F 337322 DARFO BOARIO TERME (BS)
B 097608 GRUGLIASCO (TO)
F 242565 SOMMA LOMBARDO (VA)
B 019768 MANIAGO (PN)
A 423707 GIARRE (CT)
F 255336 CORTONA (AR)
E 322375 FINALE LIGURE (SV)
C 080848 ROMA
E 378970 ROMA
E 144103 ROMA
A 267031 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
C 011518 AGRIGENTO
D 230249 PALOMBARA SABINA (RM)
E 234493 MODENA
B 216850 PASTORANO (CE)
A 366457 ONLINE
C 236581 FAVIGNANA (TP)
D 097029 RAPALLO (GE)
C 421719 TRICASE (LE)
O 211895 SAN DONA DI PIAVE (VE)
O 071166 VITTUONE (MI)
E 135664 TORINO DI SANGRO (CH)
C 260102 SALSOMAGGIORE TERME (PR)
E 218477 PINETO (TE)
B 427626 SENIGALLIA (AN)
C 227866 CALVI DELL'UMBRIA (TR)
D 429688 PISA
F 391580 ROMA
E 259830 BERTINORO (FC)
O 277614 GENOVA
M 204727 VARESE
L 094630 PALERMO
C 133489 SAN NICOLA LA STRADA (CE)
A 095928 ONLINE
M 041856 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
B 054728 GENOVA
O 120823 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
F 462922 CASTEL DI SANGRO (AQ)
C 364312 PRIOLO (SR)
L 069187 SPOLETO (PG)
A 026148 LIGNANO SABBIADORO (UD)
A 395712 CINISELLO BALSAMO (MI)
C 090789 MASSAFRA (TA)
E 067424 PALERMO
N 025637 MASSA
A 004056 ROMA
F 329116 GALLICANO NEL LAZIO (RM)
AA 175575 ONLINE

Attualità
31 CONDIVISIONI
Immagine
Live
manovra
2026
Il Senato approva la Manovra 2026, Giorgetti: "Fatte cose che sembravano impossibili"
Proteste in Aula di Pd, M5s e Avs: "Voltafaccia Meloni"
Pensioni, addio a Opzione Donna dal 2026: perché il governo ha deciso di eliminarla dalla Manovra
Questa legge di bilancio è talmente inutile che non dovremmo nemmeno parlarne
Francesco Cancellato
La maggioranza ci ripensa e cancella la norma contro il lavoratori sottopagati
Manovra 2026, nelle grandi città fino a 200mila euro la prima casa sarà fuori dal calcolo dell'Isee
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views