Il biglietto della Lotteria Italia estratto il 23 dicembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto
Annunciato ad Affari Tuoi il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto martedì 23 dicembre 2025. Andato in onda il consueto momento dedicato all’estrazione con Stefano De Martino e Herbert Ballerina. Il tagliando valido per i premi giornalieri è stato regolarmente estratto. Di seguito la serie, il numero e dove è stato venduto. Il valore del premio è di 20mila euro, l'estrazione finale si terrà in occasione della puntata speciale del 6 gennaio 2026.
Il biglietto della Lotteria Italia del 23 dicembre venduto a Parma: la serie
Martedì 23 dicembre 2025 è avvenuta una nuova estrazione della Lotteria Italia, che ha premiato un biglietto da 20mila euro. La serie e il numero del tagliando sono P 324898, mentre il biglietto è stato venduto a PARMA.
Come partecipare all'estrazione dei premi giornalieri e riscuotere la vincita
Per prendere parte alle estrazioni dei premi giornalieri della Lotteria Italia, comunicate durante Affari Tuoi dal lunedì al venerdì, è indispensabile registrare il proprio biglietto seguendo una specifica procedura. Di seguito i passaggi da completare:
- individuare il codice riportato sul tagliando, nascosto sotto la dicitura “Scopri il codice e QR code”;
- accedere alla sezione “Registra il tuo biglietto” sul sito ufficiale della Lotteria Italia;
- compilare il form inserendo serie e numero del biglietto, il codice a 10 cifre e un recapito telefonico.
L’eventuale premio può essere incassato entro 180 giorni dalla comunicazione ufficiale del biglietto vincente. In caso di biglietto cartaceo, il tagliando dovrà essere consegnato o spedito all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l., in viale del Campo Boario a Roma, oppure presentato presso una filiale di Intesa Sanpaolo, che provvederà all’invio. Per i biglietti acquistati online, invece, la riscossione è consentita esclusivamente al titolare del conto di gioco, che dovrà rivolgersi all’Ufficio Premi o a un istituto Intesa Sanpaolo.
L'elenco dei biglietti vincenti della Lotteria Italia estratti e quanto valgono
Le estrazioni dei premi giornalieri della Lotteria Italia hanno preso il via il 28 settembre 2025 e proseguiranno fino al 26 dicembre 2025. Nel periodo natalizio, compreso tra il 21 e il 26 dicembre, l’importo delle vincite aumenta, raddoppiando da 10mila a 20mila euro. Di seguito è riportato l’elenco completo dei biglietti premiati, oltre a quello già estratto il 14 dicembre.
C 067390 POTENZA
B 084256 VENEZIA
E 231296 ROMA
A 088576 UDINE
F 020001 CALVIZZANO (NA)
D 000052 MONTANASO LOMBARDO (LO)
A 072152 ROMA
D 214542 MONTEROTONDO (RM)
E 107219 ROMA
A 297470 ROMA
D 231541 RAVENNA
B 259110 TEANO (CE)
B 228721 MODICA (RG)
E 016720 FORLIMPOPOLI (FC)
F 010658 JESOLO (VE)
A 221233 CATANZARO
A 231883 ZOLA PREDOSA (BO)
F 337322 DARFO BOARIO TERME (BS)
B 097608 GRUGLIASCO (TO)
F 242565 SOMMA LOMBARDO (VA)
B 019768 MANIAGO (PN)
A 423707 GIARRE (CT)
F 255336 CORTONA (AR)
E 322375 FINALE LIGURE (SV)
C 080848 ROMA
E 378970 ROMA
E 144103 ROMA
A 267031 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
C 011518 AGRIGENTO
D 230249 PALOMBARA SABINA (RM)
E 234493 MODENA
B 216850 PASTORANO (CE)
A 366457 ONLINE
C 236581 FAVIGNANA (TP)
D 097029 RAPALLO (GE)
C 421719 TRICASE (LE)
O 211895 SAN DONA DI PIAVE (VE)
O 071166 VITTUONE (MI)
E 135664 TORINO DI SANGRO (CH)
C 260102 SALSOMAGGIORE TERME (PR)
E 218477 PINETO (TE)
B 427626 SENIGALLIA (AN)
C 227866 CALVI DELL'UMBRIA (TR)
D 429688 PISA
F 391580 ROMA
E 259830 BERTINORO (FC)
O 277614 GENOVA
M 204727 VARESE
L 094630 PALERMO
C 133489 SAN NICOLA LA STRADA (CE)
A 095928 ONLINE
M 041856 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
B 054728 GENOVA
O 120823 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
F 462922 CASTEL DI SANGRO (AQ)
C 364312 PRIOLO (SR)
L 069187 SPOLETO (PG)
A 026148 LIGNANO SABBIADORO (UD)
A 395712 CINISELLO BALSAMO (MI)
C 090789 MASSAFRA (TA)
E 067424 PALERMO
N 025637 MASSA
A 004056 ROMA
F 329116 GALLICANO NEL LAZIO (RM)
AA 175575 ONLINE