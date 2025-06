video suggerito

Ikea richiama spatola da cucina per migrazione di sostanze potenzialmente cancerogene: “Non usatela” “I clienti devono interromperne l’uso e contattare IKEA per ricevere un rimborso completo o la relativa sostituzione” spiega l’azienda invitando a diffondere la notizia di questo richiamo. Il ritiro dal commercio dopo un test che ha rilevato valori elevati di migrazione delle ammine aromatiche primarie. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La catena di negozi Ikea ha lanciato un avviso di immediato richiamo dal commercio per un lotto di spatole da cucina per una possibile migrazione di sostanze potenzialmente cancerogene nel cibo. Il prodotto interessato dall'allerta sono le spatole IKEA 365+ HJÄLTE con codice articolo 401.494.62 e data di produzione 2445 (AASS), che corrisponde ai prodotti acquistati dopo il mese di Novembre 2024.

Come spiega la stessa catena di arredamento e mobili sui suoi canali di comunicazione, il richiamo delle spatola da cucina è stato disposto in via precauzionale dopo alcuni test di laboratorio su alcuni campioni del prodotto che hanno riscontrato una non conformità.

Il test svolto in Belgio, infatti, ha rilevato valori di migrazione delle ammine aromatiche primarie (AAP) non conformi e al di sopra del limite tollerato consentito. Per questo IKEA sta richiamando da tutti i suoi negozi le spatole IKEA 365+ HJÄLTE con la data di produzione sopra indicata.

Leggi anche Incendio al Viola Park sorprende giovani calciatori della Fiorentina: notte di paura e 5 intossicati

Tutti i clienti in possesso di questo tipo di spatola sono invitati ad interromperne immediatamente l’uso e a contattare IKEA per un rimborso. "I clienti devono interromperne l’uso e contattare IKEA per ricevere un rimborso completo o la relativa sostituzione. Inoltre IKEA invita i clienti a diffondere la notizia di questo richiamo, soprattutto se sono a conoscenza del fatto che i prodotti richiamati siano stati offerti, prestati o venduti ad altri clienti" recita l'avviso del gruppo.

I prodotti interessati dal ritiro possono essere portati presso qualsiasi negozio IKEA per ricevere la sostituzione o un rimborso completo e non è richiesta nemmeno la prova d'acquisto come lo scontrino. IKEA si scusa per il disagio che questo richiamo potrebbe causare e spiega che, per ulteriori informazioni, è possibile contattare l'azienda al numero +390236011887.

Le ammine aromatiche primarie sono composti chimici che derivano dall'ammoniaca e vengono impiegate nell'industria farmaceutica, per produrre gomma, per tingere tessuti, pelle e carta, ma anche nella produzione di coloranti azoici e nella produzione di materiali plastici. In elevate concentrazioni sono potenzialmente tossiche e cancerogene.