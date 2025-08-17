“I pediatri intascano soldi dal governo”: le assurde teorie dell’ostetrica Bibi arrestata per la morte di un neonato

"Anche io ho partorito le mie gemelle in casa con un parto fantastico di 58 minuti. Da quest'anno, dopo la mia esperienza, mi occupo di assistere le donne che vogliono partorire in casa". A parlare in un video del 2024 è l'ostetrica "Bibi", "star" di TikTok che è stata arrestata con l'accusa di omicidio colposo di un neonato avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. Coxon lavora come ostetrica in Australia, ma nei suoi video parla in italiano dei parti in casa. A seguirla sono oltre 40mila followers.

L'accusa riguarda una donna incinta che stava avendo complicazioni durante il parto in casa. L'ostetrica si sarebbe opposta al suo trasferimento in ospedale, decretando di fatto un ritardo sugli interventi per salvare la vita al neonato, fatto nascere con il cesareo.

Critiche ai medici e istruzioni antiscientifiche: le assurde teorie dell'ostetrica su TikTok

Enrica Kupe, il cui vero nome è Oyebola Coxon, aveva aperto diversi account TikTok dove promuoveva teorie antiscientifiche sul parto. In un filmato del 2024, Coxon diceva alle mamme di non correre in ospedale alla rottura delle acque. "Assolutamente no! La smettiamo di dire alle donne di fare le cose che si fanno nei film? – sottolineava nel video -. Per favore, sta tranquilla, non devi correre da nessuna parte. Non vi agitate perché gli ormoni dell'agitazione vanno contro il travaglio". A un'utente che criticava giustamente le sue parole, Coxon rispondeva: "Bisogna essere per forza del mestiere per dire cose sensate in Italia?".

In un altro video, Bibi attaccava i medici. "Ho iniziato ostetricia all'Università di Parma nel 2009 e da allora mi mordo la lingua – diceva -. Se un medico dice un'inesattezza online, io dico nome e cognome e sottolineo che non è vero. Parlo delle castronerie che dicono le ostetriche e i medici in Italia. Se li becco, vi svelo che non è così".

Le bugie sui pediatri: "Prendono soldi dal governo"

"In Italia c'è un grandissimo problema perché sembra che senza una laurea in medicina non si possa parlare – affermava la donna in un altro video -. Io potrei anche essere una bidella, mettere un video su TikTok e dire quello che voglio. Vorrei inoltre ricordare a tutti che sono ostetrica. In realtà il lavoro della pediatra è di parlarvi quando il vostro bambino sta male. Dei bambini sani si occupa l'ostetrica. In Italia si fa il contrario perché culturalmente è così. Ogni volta che andate dal medico, lui prende soldi dal governo, non c'è nessun pediatra gratuito. Continuate ad andare dal pediatra quando non vi serve".