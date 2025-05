I nonni non riescono a svegliarlo: 14enne muore dopo serata con amici, intossicato da farmaci

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Sarebbe stato stroncato da un'intossicazione da farmaci il 14enne di Bricherasio, nel Torinese, morto venerdì scorso all'ospedale Giovanni Bosco di Torino dopo aver trascorso una serata con gli amici. È quanto emerso dai primi risultati dell'autopsia sul corpo del minore disposta dalla procura di Ivrea che indaga sul caso. Secondo il medico legale, la causa di morte del ragazzino sarebbe da ricondurre a un'insufficienza respiratoria acuta compatibile con un'intossicazione da farmaci.

Per accertare la natura esatta delle sostanze che avrebbero indotto la crisi fatale nel minore saranno necessari però i risultati degli esami tossicologici che serviranno a capire di quali farmaci ha fatto uso la vittima. Che il quattordicenne potesse aver assunto qualche sostanza prima di sentirsi male si era già ipotizzato nei giorni scorsi quando si era parlato di un mix di farmaci e alcolici.

Secondo quanto ricostruito finora, il ragazzino si trovava da alcuni giorni a Settimo Torinese, a casa dei nonni, dove era arrivato in treno, e giovedì sera era uscito con alcuni amici che frequentava già in precedenza quando viveva con la famiglia nel comune torinese. Il 14enne era tornato regolarmente a casa dei nonni ma durante la notte si è sentito male anche se solo al mattino seguente ci si è accorti che qualcosa non andava.

Il ragazzo era stato portato subito in ospedale quando i nonni si sono accorti che non stava bene ma purtroppo la corsa in ospedale non è bastata a salvargli la vita. Il minore pare fosse esanime a letto e quando i parenti non sono riusciti a svegliarlo, hanno chiamato il 118. Poi la corsa in ambulanza dove però ed è arrivato già in arresto cardiaco. I medi hanno fatto di tuto per rianimarlo ma ogni sforzo si è rivelato inutile.