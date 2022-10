“I nonni devono mantenere i nipoti se i genitori non possono”: la sentenza della Cassazione Secondo quanto disposto dalla Cassazione se i genitori non riescono a mantenere i propri figli, allora i nonni sono obbligati a intervenire economicamente per prendersene cura.

A cura di Chiara Ammendola

Se entrambi i genitori non hanno la possibilità di mantenere i propri figli allora devono essere i nonni a prendersene cura. A dirlo è la Cassazione che con una recente sentenza ha confermato che i nonni sono obbligati a intervenire economicamente se i genitori non sono in grado di farlo.

Nello specifico, secondo quanto disposto lo scorso 17 ottobre da un ordinamento della Cassazione “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”. Questo significa che se i genitori non hanno disponibilità economica e la possibilità di trovare un lavoro così da poter mantenere i propri figli allora devono intervenire i nonni.

Si tratti di un vero e proprio obbligo che non non consiste nel dare direttamente i soldi ai nipoti, ma nell'aiutare i genitori a adempiere la loro funzione e i loro obblighi verso i figli. Dunque "fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli".

L'obbligo per i parenti è una misura estrema prima della quale è necessario provare in tutti i modi a recuperare le somme dovute dai genitori inadempienti. Ad esempio, nel caso di un genitore separato che non versa il mantenimento si procede prima con un pignoramento dei beni come parte dello stipendio, la macchina e il conto corrente. Solo se queste misure non sono sufficienti allora dovranno intervenire i nonni.