I genitori partono e il figlio 17enne guida la loro auto: madre e padre denunciati per abbandono di minori

A Pescia, in provincia di Pistola, la polizia ha fermato un’auto con sei minori a bordo e un 17enne alla guida. I genitori del ragazzo erano partiti per tre giorni in Albania: ora sono stati denunciato per abbandono di minori.
Un'auto è stata fermata dalla polizia a Pescia, in provincia di Pistola, con sei minori a bordo e un 17enne alla guida. Dalle prime informazioni, gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione che spiegava di aver visto un'auto mentre girava per le vie del paese in maniera un po' sospetta.

Subito la volante dalla polizia ha intercettato macchina e l'ha fermata per un controllo. In poco tempo si è scoperto che a bordo c'erano sei minori e alla guida c'era un 17enne. Inoltre è stato accertato che quest'ultimo ha preso la macchina dai suoi genitori approfittando del fatto che erano partiti per tre giorni per l'Albania. Così con gli amici aveva fatto il giro del paese fino a quando non è stato beccato dalla polizia.

Poco dopo tutti i minori sono stati portati in commissariato e riaffidati ai loro genitori. Per il 17enne, in attesa che tornassero la madre e il padre dall'Albania, sono intervenuti i servizi sociali: i suoi genitori sono stati denunciati per abbandono minore.

Positivo all'alcoltest chiama il padre per farsi venire a prendere, anche lui arriva in auto ubriaco

La polizia intanto ha disposto il fermo amministrativo della vettura per 3 mesi. Scatterà anche una multa da un valore massimo di 7.500 euro per guida senza patente aggravato dal fatto che l'automobilista ha 17enne, violazione del fermo fiscale, trasporto passeggeri in sovrannumero e incauto affidamento.

